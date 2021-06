Sürdürülebilirlikte model olacak

Sürdürülebilirlikte rol model olmayı hedeflediklerini belirten TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dolaştır, bu kapsamda öne çıkabilecek yatırımların finansmanına odaklandıklarını söyledi

TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, bankanın sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'de rol model olmayı hedeflediğini belirtti. Bankanın sürdürülebilirlik konusunda öne çıkabilecek yatırımların finansmanına odaklandığını belirten Dolaştır, "10 milyon dolar ve üzeri kredilerde çevreye ve insan sağlığına etkilerini inceliyoruz. Eğer olumsuz etki varsa finansmandan vazgeçiyoruz" dedi. Dolaştır ile bankanın sürdürülebilirlik hedeflerini ve girişimcilik desteklerini konuştuk.



Dünyada sürdürülebilirlik kavramı önem kazanıyor. TEB olarak 2012'den bu yana bu konuda çalışıyorsunuz. Neler yaptınız?

Başlangıçta sürdürülebilirlik raporları çıkardık. 2018'de Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılı Komitesi'ni kurduk.

Komitenin misyonu TEB'in ekonomik, çevresel, toplumsal ve sosyal konulardaki performansını geliştirmek. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi kurduk. Amaç, finanman sağlanması durumunda ortaya çıkabilecek çevresel, iş sağlığı-güvenliği de dahil sosyal etkilerin tanımlanması, sistematik şekilde yönetilmesi ve iş süreçlerine entegrasyonu... İlk başta rolümüz sadece kendimizin sosyal etki alanımızı kontrol etmekti, daha sonra bunu müşterilerimize de yansıttık.

Sürdürülebilirlik konusunda küresel standartları yakalayarak hem ülkemizde hem de sektörümüzde rol model olma hedefimiz var. Global ortağımız BNP Paribas'nın bu alandaki küresel tecrübeleriyle çalışmalarımız destekleniyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da bizim için değerli referans...



KREDİYE ÇEVRE KRİTERİ

Kredi verirken sürdürülebilirlik kavramı ne kadar etkili oluyor?

TEB, insan sağlığı ve güvenliği, koruma altındaki canlı türleri veya genel anlamda çevre üzerinde yüksek riskleri olan, ulusal anlamda kabul edilmiş yasaklara tabi ürünleri içeren hiçbir fonlamaya, yatırıma veya işleme onay vermiyor. İklim değişikliği konusunda da farkındalığı artırmak ve bilinç yaratmak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıran projelere destek veriyoruz. Daha önce kredi verirken uyguladığımız kriterlerde 50 milyon dolar sınırı verdi. Bunu kademe kademe 10 milyon dolara indirdik. 10 milyon dolar ve üzeri kredilerde çevreye ve insan sağlığına etkilerini inceliyoruz. Eğer olumsuz etki varsa finansmandan vazgeçiyoruz. Ancak sürdürülebilirlik anlamında pozitif etki yaratacak projelere de destek vermeye çalışıyoruz.

Müşterilerimize sürdürülebilirlik endeksli krediler veriyoruz.

Peki o firmalara pozitif ayrımcılık oluyor mu, faiz anlamında?

Uluslararası firmalar (Dünya Bankası, EBRD, IFC gibi) bize kredi kullandırıyor.

Onları uygun şartlarda müşterilerimize sunuyoruz. Örneğin, EBRD'nin kadın girişimciler için bankamıza kullandırdığı 50 milyon euro krediyi müşterilerimize teminatsız sunduk. 7 ilde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişimcilik Evleri kurduk.

Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Mayıs 2021 itibarıyla bu evlerde 1.200'den fazla girişime destek sağlandı. Bu girişimciler 81.2 milyon dolarlık ihracat, 2.2 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi. Ayrıca 80 girişimcinin 13 milyon TL TÜBİTAK BİGG hibesi almasına destek sağladık.



İNOVASYON DNA'MIZDA VAR

Eskiden bize bir şey söylediğimizde 'icat çıkarma' derlerdi. Siz 'icat çıkar' yarışmasıyla gençleri destekliyorsunuz.

Bu yarışmayı anlatır mısınız?

TEB olarak inovasyon DNA'mızda var. Bu konuda akademisyenler, üniversite öğrencileri, girişimciler, tedarikçilerimizden oluşan ekosistemimiz her gün genişliyor.

TEB Akıl Fikir Yarışması 'İcat Çıkar' için bu yıl 13 bine yakın başvuru aldık.

Bu yarışma aracılığıyla yenilikçi yaratıcı gençlerle tanışıyor, onları bu konuda daha da güçlendirecek bir inovasyon kampıyla destekliyoruz. TEB bünyesinde farklı kariyer fırsatları sunuyoruz. 16 genç arkadaşımız yarışma ile aramıza katıldı.

Bu yarışmadaki değerli fikirleri de değerlendiriyoruz.

Mesela, akıllı kartlar, ATM bankacılığında karekodla para çekip, yatırma gibi...



KADIN PATRONLARA 1.5 MİLYAR KAYNAK

Desteklediğiniz kadın girişimci sayısı nedir?

2015'te kadın bankacılığını başlattık. EBRD ile protokol imzaladık, 50 milyon euro krediyi teminatsız kullandırdık. KGF teminatlı kredileri ve KOSGEB paketlerini de kadınların hizmetine sunduk.

Bugün 70 binden fazla kadın ortaklı müşterimiz var. Bunların 25 biniyle aktif olarak çalışıyoruz.

Kadın patron işletmeler için farklı finansal ürünlerimiz bulunuyor, bu alanda kredi büyüklüğümüz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. TİM-TEB Girşimcilik Evleri'nde 170'e yakın kadın girişimcimize destek veriliyor.



ÇOCUKLARA KODLAMA EĞİTİMİ VERİLİYOR

Bir de Minik makerler var. 10 ilde çalışma yapıyorsunuz.

Çocuklar orada ne öğreniyor?

Geleceğin girişimcisi çocuklara ulaşmak için bu çalışmayı yaptık. Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars'ta devlet okullarında okuyan 8-12 yaşları arasındaki çocuklarımıza maker eğitimleri verdik. Eğitimlerde çocuklarımız kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak, birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğrendi. Çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz.



KOBİ'LERE DANIŞMANLIK YAPIYOR

KOBİ bankacılığı konusunda farklı bir bakış açınız var. Burada KOBİ'lere danışmanlık mı yapıyorsunuz? KOBİ bankacılığında 'danışman banka' rolümüz var. Her şirket finansmana ihtiyaç duymayabiliyor. Finansman dışındaki alanlarda da desteğe ihtiyacı olan KOBİ'ler var. Örneğin, yurtdışında açılırken yabancı dil konusunda da destek sağlıyoruz.