Türkiye'de ve dünyada şimdiye kadar birçok dolandırıcılık öyküsünü dinlemişsinizdir. Banker Kastelli'ler, Sülün Osman'lar, Banker Bako'lar, Selçuk Parsadan'lar, George Parker'lar, Gregor MacGregor'lar, Bernie Madoff'lar…

Hepsinin öyküsünü okusanız, iddia ediyorum, anlatacağım kadar şeytanisini göremezsiniz.

Türkiye'nin ve ABD'nin kara paradan hakkında soruşturma başlattığı, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Antalya'da eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman'ın şirketleri Ataç İnşaat ve Akdeniz Kolejleri'yle ilgili sahte fatura haberleri bu aralar çok konuşuluyor. Valla ben de Ataç İnşaat- Akdeniz Koleji-SBK arasındaki ilişkinin bundan ibaret olduğunu sanıyordum.

Ta ki, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki Boydak Enerji'nin açtığı dava sürecini öğrenene kadar…

Gelin dava dosyasına yansıyan olaylar zincirini anlatayım…

Boydak Enerji, 2013'te Ataç İnşaat'ın iştiraki Nisan Elektromekanik'i alıyor. SBK'nın şirketi SETAP A.Ş. bir plan yapıyor. Nisan Elektromekanik'in devrinden sonra Boydak Enerji, icra müdürlükleri aracı kılınarak dolandırılıyor.

Şöyle ki,

Ataç İnşaat ile aynı grubun şirketi Antalya Koleji, 2014'te özel bir bankaya ait toplam 4 adet 19.754.000 TL bedelli çeki, diğer grup şirketi Ataç İnşaat lehine keşide ediyor. Ataç İnşaat, çekleri ticari bir ilişkisi olmamasına rağmen SBK'nın şirketi SETAP A.Ş.'ye ciro ediyor. O arada Ataç İnşaat'ın hissedarlarından birisi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuyor. Savcılık görevsizlik kararıyla konuyu Sermaye Piyasası Kurulu'na iletince o dönemde borsaya açık olan Ataç İnşaat mecburen açıklama yapıyor. Çeklerin mal ve hizmet satımlarına istinaden verildiğini söylüyor. Ancak 17 Aralık 2013 (tarih de oldukça manidar!) günü 5 milyon TL sermaye ile kurulan SETAP A.Ş.'nin kuruluşundan sadece iki hafta sonra 20 milyona yakın bedelle mal ve hizmet sağlaması soru işareti yaratıyor.

Tabii SBK'nın şirketi SETAP A.Ş., çekler ciro edildikten sonra harekete geçiyor. Ataç İnşaat ve Antalya Koleji hakkında icra takibi başlatıyor. İcra memurları Antalya Koleji'nin kasasında Nisan Elektromekanik'in 22 milyonluk senedini buluyorlar. (Dava dosyasında senetlerin Boydak Enerji'yi borçlandırmak üzere sahte bir şekilde SBK ve Ataç İnşaat tarafından hazırlandığı iddiasının yer aldığını not düşeyim.)

İş tabii burada bitmiyor.

SBK'nın şirketi SETAP A.Ş. parayı tahsil etmek için Boydak Enerji'ye avukat dahi sokuyor. Haa bu arada Boydak Ailesi'nin de bu olan bitenle ilgili tek bir şikâyette bulunmadığını belirteyim. Dava süreçleri Boydak Enerji TMSF'ye geçtikten sonra başlıyor. Korkmaz, Ataman ve yöneticilere çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıktan dava açılıyor.

Davanın akıbetini soracak olursanız, diğerleri gibi…

Sezgin Baran Korkmaz'ı da Halil Ataman'ı da ne Antalya ne Küçükçekmece savcılığı ifadeye dahi çağırmamış. Mahkemelerin takipsizlik kararlarına yapılan itirazlar sulh cezada reddedilmiş. Şimdi Adalet Bakanlığı'na yazılı emirle bozma başvurusu yapılmış, sonuç bekleniyor.