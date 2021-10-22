Biliyorum, herkesin canı burnunda...
Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirim kararından sonra döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'.
Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum.
Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum.
Dilim döndükçe izah edeyim...
Evet, herkesin 50 ya da 75 baz puan indirim beklediği ya da pas geçeceğini sandığı Merkez Bankası faizde şok bir indirim yaptı.
***
Peki ya neden?
Bunu salt faiz hassasiyetiyle açıklamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.
Belli ki, dünyanın sıra dışı günlerden geçtiği günlerde hükümet ihracatın ve üretimin artması, artan yatırım iştahının yüksek faizle gerçekleştirilememesi
, iç piyasaya üretim yapan ve TL ile borçlanan kesimin desteklenmesi için bir makas değişikliği
yapıyor.
Diyebilirsiniz ki, kur yükseldikçe ihracatçının da maliyeti artıyor.
Haklısınız...
Ama döviz yükseldikçe ithalat pahalılaştığı için ihracatçı içerideki ikame malları araştırmaya başlıyor. Son dönemde Türkiye
'ye siparişler arttıkça iş dünyasının kapasite artırımı
ya da ek yatırım yapma
ihtiyacı oluyor. Bunu da yüksek faizle yapmakta zorlanıyorlar.
Önümüzdeki haftadan itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin piyasaya yansımaya
başlayacağını düşünüyorum.
Bankaların ticari ve bireysel
kredilerde faiz
düşüşlerini peş
peşe görebiliriz.
Şimdi gelelim bam teline...
Biliyorum, 'iyi güzel diyorsun da kardeşim ya dar gelirli, emekli, orta sınıf ne olacak?' diyorsunuz.
Doğru...
Türkiye ihracatçı, sanayici ve inşaatçılardan ibaret değil...
***
TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz
. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona da değil birçok ürüne anında zam
gelecek.
Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin
belini daha da bükecek.
Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların
açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi
için ücretlerin artırılması
...
İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden
gelecek bir kaynak
girişiyle kurun tansiyonunun
düşürülmesi de gündeme gelebilir.
Velhasıl, aslında olan biteni bazen Nasreddin Hoca
'nın göle maya çalmak
fıkrasındaki gibi yorumluyorum.
Bilirsiniz...
Hoca elinde yoğurt mayası bakracıyla göle gidiyor. Göle kaşık kaşık maya çalıyor. Köylüler 'Hayırdır Hocam?
' diye soruyor. Hoca da 'Göle maya çalıyorum
' cevabını veriyor. Köylüler 'İlahi hocam hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı?' dediğinde ise 'Ya tutarsa
...' cevabını veriyor.
Öyle ya... Göle maya tutmadı ama burada ya tutarsa...