Biliyorum, herkesin canı burnunda...

Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirim kararından sonra döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'.

Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum.

Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum.

Dilim döndükçe izah edeyim...

Evet, herkesin 50 ya da 75 baz puan indirim beklediği ya da pas geçeceğini sandığı Merkez Bankası faizde şok bir indirim yaptı.

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Peki ya neden?Bunu salt faiz hassasiyetiyle açıklamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.Belli ki, dünyanın sıra dışı günlerden geçtiği günlerde hükümet ihracatın ve üretimin artması, artan yatırım iştahının, iç piyasaya üretim yapan ve TL ile borçlanan kesimin desteklenmesi için biryapıyor.Diyebilirsiniz ki, kur yükseldikçe ihracatçının da maliyeti artıyor.Haklısınız...Ama döviz yükseldikçe ithalat pahalılaştığı için ihracatçı içerideki ikame malları araştırmaya başlıyor. Son dönemde Türkiye 'ye siparişler arttıkça iş dünyasınınya daihtiyacı oluyor. Bunu da yüksek faizle yapmakta zorlanıyorlar.Önümüzdeki haftadan itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin piyasayabaşlayacağını düşünüyorum.Bankalarınkredilerde faizdüşüşlerini peşpeşe görebiliriz.Şimdi gelelim bam teline...Biliyorum, 'iyi güzel diyorsun da kardeşim ya dar gelirli, emekli, orta sınıf ne olacak?' diyorsunuz.Doğru...Türkiye ihracatçı, sanayici ve inşaatçılardan ibaret değil...

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