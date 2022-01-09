Turkcell üç şirketini yabancı yatırımcıya açtı

Türkiye'de yeni unicorn'lar çıkarma hedefiyle yola çıkan Turkcell, Paycell, BiP ve Superonline'ı yatırımcılara açtı. Consumer Electronics Show'da (CES) basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, üç şirkete de ABD, Asya ve Ortadoğu'dan fonların ilgi gösterdiğini belirterek, "Finansal yatırımcı aramıyoruz, yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz. Global pazarlarda bize değer katacak yatırımcılarla görüşüyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur. Her anlamda hareketli bir 6 ay yaşayacağız. 30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz" dedi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Paycell'de satış sürecinin yönetimi için JP Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "10'a yakın yatırımcı grubu var. Görüşmelere başladığımızda dolar kuru 8.5 TL'ydi. Sonra yükselmesine rağmen yatırımcılar masadan kalkmadı. İlk yarıda sonuçlanır" açıklamasını yaptı.



KRİPTO VE OYUNA GİRECEK

Oyun pazarı ve kripto konusuna yatırım yapacaklarının sinyalini veren Erkan, şöyle konuştu: "Şirketlere ortaklık, satın alma, unicorn şeklinde yatırım olur. Girişimcilik ekosistemine kendi alanımızla ilgili yatırım yapmak istiyoruz. Fişe takılabilen alanlara yatırım yapacağız. Kripto işinde yetkinlerimiz var. Nasıl gireceğiz, bakacağız. Oyunla ilgili bir yaklaşımız oldu. Cloudgame konusunda ciddi yatırım yaptık. Ama kurlar hareketli, global fiyatlama yapmak gerekiyor. Nasıl şekillenecek göreceğiz. Bize kol mesafesindeki işlere bakacağız. Kurt puslu havayı sever. Böyle dönemlerde stratejisi olanlar başarılı olur, biz takımımızla yola çıkıyoruz."







İMKAN OLSA TOGG'DA HİSSE ARTIRIRIZ

Turkcell TOGG'a yatırım yaptığında sorgulayanların olduğunu belirten Erkan, "Şu anda TOGG'da en mobilite 7-8 tane iş alanı var. Hepsinde de Turkcell oyuncu. TOGG'da hissemizi yüzde 19'dan 23'e çıkardık. İmkân olursa daha da çıkarırız" dedi. Erkan, telekomünikasyon işinin oranının genel gelir içinde payının düştüğünü, hedeflerinin buradaki riski dağıtmak olduğunu belirtti.



YABANCI HASTANELERİ DİJİTALLEŞTİRECEK

YERLİ mühendislerin geliştirdiği Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını uçtan uca yönettiklerini belirten Erkan, "7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerine destek olduk. HBYS çözümümüzü, önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



KEŞKE 10TANE SANTRAL ALSAYDIK

ENERJİ fiyatları arttığı için santrallerin altın değerine çıktığını söyleyen Erkan, "Bizim internet maliyetimizden fazla enerji maliyetimiz var. Gönlümüzden geçen tükettiğimiz kadarını üretmek. 3 yıl önce enerji şirketi kurduk. Çeşme'de rüzgâr santrali aldık. İyi ki almışız. Keşke 10 tane olsaydı da alsaydık" dedi.







FİBERE 1.5 MİLYARLIK EK YATIRIM

DİJİTAL Türkiye hedefiyle fiber seferberliği başlattıklarını hatırlatan Erkan, şöyle konuştu: "2021'de Kahramanmaraş, Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizde altyapı çalışmaları başlattık. 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişim sağlayacağız. Bu yatırımla toplam fiber altyapımızın uzunluğu 53 bin km'yi aşacak. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek." Yeni nesil veri merkezlerine de 2.5 milyar TL'den fazla yatırım yaptıklarını vurgulayan Erkan, son olarak Eylül 2021'de Tekirdağ'da hayata geçirdikleri Turkcell Avrupa Veri Merkezi'nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekti.



YAYIN İHALESİ BÖYLE OLURSA GİRMEYİZ

KADIN Futbol Süper Ligi'ne destek verdiklerini belirten Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın ihalesine katılıp katılmayacaklarına ilişkin olarak da, "Türkiye'de farklı bir bakış açısı gerekiyor. Daha kolektif olmalı, kitlelere yaymak lazım. Resmi olarak izleyen 1 milyon kişi var. Ama herkes bir şekilde izliyor. Yayınların tüketiciye ulaşması önemli. Artık sadece TV'den izlenmiyor. Aynı şekilde bir ihale olacaksa ilgilenmiyoruz. Şu anda bir değişiklik gözlenmiyor" diye konuştu.



HİSSEDARLAR OTURUP ÇÖZER

TURKCELL'IN hissedarı olan Rus milyarder Mikhail Fridman'ın şirketi LetterOne'ın yönetim kuruluyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de Erkan, şunları söyledi: "Bunu oturup hissedarların çözmesi gerekir. Turkcell'in ana sözleşmesinde her şey yazılı..."



TÜRKİYE'DE İNTERNET UCUZ

DÜNYAYA göre Türkiye'de internetin ucuz olduğunu belirten Erkan, Las Vegas'taki CES Fuarı'nı örnek gösterdi. Erkan, "CES'te günlük internet fiyatı 80 dolardı. Türkiye'de internet vergi dezavantajına rağmen dünyadaki en ucuzlardan biri. Enflasyon oranlarına bakın, haberleşme en altta yer alıyor" dedi.



BİLANÇO GÜÇLÜ KASADA PARA VAR

2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde ettiklerini, ilk 9 ayda 2.5 milyon müşteri kazandıklarını belirten Erkan, "Toplamda yeni müşteri hedefimizin 3 katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi. Döviz açık pozisyonlarının sınırlandığını, bilançolarının güçlü olduğunu belirten Erkan, "Kasada para var. Rüzgâr karşıdan bile esse biz gemiyi götüreceğiz" diye konuştu.