Togg ABD’de dünya vitrinine çıktı

Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’dey eniliklerini ve ilklerini dünyaya tanıttı. Ayrıca ‘geçiş konsepti akıllı cihaz’ adını verdiği otomobilini de sergiledi

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı. Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan Togg, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'de basın toplantısında konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi. Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.







2 BİN KİŞİ İLE ANKET YAPILDI

Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Karakaş, şunları söyledi: "Akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik. 350'den fazla kullanıcı senaryosu çalışarak 40'ın üzerinde yenilikçi konsept belirledik. 2 binden fazla kişinin katıldığı kantitatif araştırma, 30'un üzerinde focus grup ile birebir görüşme yaptık. Önceliklendirdiğimiz konseptlere bağlı bir 'Kullanıcı Yolculuğu Haritası' çıkardık."







DİNAMİK VE YENİLİKÇİ BİR FASTBACK

TOGG'UN CES 2022'de dünyaya tanıttığı Transition Concept Smart Device olarak isimlendirilen vizyon otomobili, Türk tasarımcı Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD'ye getirildi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği otomobil, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback.







AYDINLATMALI LOGO

ÖN cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.







KAPILAR KİTAP GİBİ AÇILIYOR

PININFARINA, dış tasarımın yanı sıra iç tasarımı ve yolcuların kabin deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. Otomobilin içinde C SUV'un iç tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen direksiyon simidi, farklı tasarlandı. İç mekânlarda entegre emniyet kemerlerine sahip dört adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.







2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ

2030'A kadar 5 farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirten Karakaş, "2022 sonunda ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazarına çıkacak. Otomobilimiz ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak" dedi.







ZEYTİN AĞAÇLARI YAZICIDAN ÇIKTI

TOGG'UN fabrikasına ev sahipliği yapan Gemlik, dünyanın önde gelen zeytin üretim merkezlerinden biri. Avrupa'nın en temiz tesisini kuran Togg da Gemlik'teki asırlık zeytin ağaçlarının binlerce yıl sağlıkla yaşaması için temiz üretim yapıyor. CES'te vizyon otomobilinin yanına yerleştirilen, ömrü bin yıl olan zeytin ağacı ile geri kazanılan plastikten 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan zeytin ağacı, Togg'un doğayı ve doğalı kirletmemek kadar geri dönüşüme verdiği önemi de sanatla ifade ediyor.







EKİBE ARZU KAPROL DOKUNUŞU

MODA ve teknoloji birlikteliğini yansıtan projelere imza atan dünyaca ünlü tasarımcı Arzu Kaprol ise Togg ekibinin kıyafetlerini tasarladı. Tamamı Türkiye'de üretilen kumaşlardan tasarlanarak üretilen kıyafetlerde Togg mavisi ön plana çıkarıldı. Koleksiyonda yer alan unisex yaklaşımlarla kadın-erkek eşitliği vurgulanırken, sürdürülebilirlik yaklaşımı Togg'un gelecek vizyonunu yansıttı.







TOGG TEKNOLOJİLERİ GÜVENÇ ÖZEL'LE SANATA DÖNÜŞTÜ

DİĞER yandan, 'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında gösterilen ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, CES kapsamında Togg için yapay zekâ ile sanatı bir araya getirdi.