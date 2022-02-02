Vatandaşın bir numaralı gündemi elektrik faturaları...

Herkes kademeli tarifenin nasıl işlediğini merak ediyor.

Malum, daha önce düşük tarife bedeli için aylık tüketim limiti 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Fakat birçok kesimden evlerde aylık tüketimin daha yüksek olduğuna dair itirazlar geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Kademeli tarifede limitin artırılmasına karar verildi. Böylece, kademeli tarifede günlük limit 7 kilovatsaate, aylıkta ise 210 kilovatsaate çıkarıldı.

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Bu ne anlama geliyor?Günde'den hesaplanacak. Diyelimki, günlük 8 kilovatsaat tüketimyapıyorsunuz. O zaman 7 kilovatsaati1.37 TL'den, kalan 1 kilovatsaati ise2.06 TL'den hesaplanacak.Peki bu limitler yeterli mi?Bazı dağıtım şirketleri hesaplamalar yapmış...Bana da tabloyu gönderdiler.2 saat elektrik süpürgesi,3 saat bulaşık makinası, 1 saat ütü, 1saat saç kurutma makinası, 42 dakikamikrodalga, 84 dakika su ısıtıcısı,3 saat fırın, 20 saat bilgisayar, 90dakika aspiratör, 21 saat şarj aleti,42 saat led aydınlatma, 168 saatderin dondurucu,çalıştırdığınızdageçmiyor. Bu durumda düşüktarifeden faturanız gelebilir. Aştığınızdaise tarife bedeli yükselir.

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