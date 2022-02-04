Dün enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık tüketici enflasyonu 48.69, üretici enflasyonu 93.53. Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69.97 ile elektrik ücretinde oldu.
Malum, ocakta elektrik ve doğalgaza gelen zam herkesin en büyük sorunu...
Kademeli tarifeyle hükümet vatandaşı bir nebze rahatlatmaya çalışsa da dükkan sahibi olanlar, restoranlar, bakkallar zor durumda...
Hemen hemen her gün birkaçından mail geliyor. Pandemide aylarca kapanan dükkanını döndürmeye, o dönemde aldığı banka borçlarını ödemeye çalışan esnaf, şimdi de yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor. En yüksek elektrik birim maliyetini onlar ödüyor. Kimine aylık cirosu kadar, kimine dükkan kirası kadar fatura gelmiş durumda...
***Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasında bir başka kalem de KDV. Tüm bedel ve vergiler toplamı üzerinden hesaplandığı için KDV, fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemi. Bu da yüzde 18 oranında alınıyor.
***Dedim ya, bu en pahalı abonelik grubu... Sanayide ve meskenlerde birim maliyet daha düşük...