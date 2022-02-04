Dün enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık tüketici enflasyonu 48.69, üretici enflasyonu 93.53. Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69.97 ile elektrik ücretinde oldu.

Malum, ocakta elektrik ve doğalgaza gelen zam herkesin en büyük sorunu...

Kademeli tarifeyle hükümet vatandaşı bir nebze rahatlatmaya çalışsa da dükkan sahibi olanlar, restoranlar, bakkallar zor durumda...

Hemen hemen her gün birkaçından mail geliyor. Pandemide aylarca kapanan dükkanını döndürmeye, o dönemde aldığı banka borçlarını ödemeye çalışan esnaf, şimdi de yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor. En yüksek elektrik birim maliyetini onlar ödüyor. Kimine aylık cirosu kadar, kimine dükkan kirası kadar fatura gelmiş durumda...

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Son artışlarla birlikteEv veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden(BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasında bir başka kalem de KDV. Tüm bedel ve vergiler toplamı üzerinden hesaplandığı için, fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemi. Bu daoranında alınıyor.Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL.

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Dedim ya, bu en pahalı abonelik grubu... Sanayide ve meskenlerde birim maliyet daha düşük...Esnafı rahatlatmak için burada bir formül düşünülebilir mi?Biliyorsunuz,Bu sağlanırsa, özellikle küçük işletmelerin elektrik faturalarında ciddi bir rahatlama olur.Tüketicileryükselen enerji fiyatlarına karşı vergiazaltarak korunuyor.Örneğin, Belçika elektrikte katma değer vergisini düşürmeyi planlıyor. Keza İngiltere hanelerin yaklaşık yüzde 80'i için belediye vergi faturalarında 150 pound indirim içeren bir önlem paketi hazırladı. Avrupa Komisyonu yüksek enerji vergilerinden yoksul kesimin muaf tutulması da dahil olmak üzere birkaç konuyu tartışıyor. Hollanda, 8 milyon hanesi için enerji vergilerini düşürdü. Polonya ve İspanya da vergi indirimleri yaptı.Velhasıl,