158 yıldır ülke tarımına kesintisiz destek sağlayan Ziraat Bankası, meseleye yeni bir vizyon getirdi. Bir süredir dillendirdikleri kavram, 'tarım ekosistemi'...

Yeni strateji çerçevesinde tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını geliştirecekler. Tarımsal okuryazarlık, tarım girişimciliği, kooperatifçilik, tarım ve sanayi entegrasyonu, dijital tarım bankacılığı... Hepsi bu vizyonun parçası...

Amaç tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmak...

Dün de bankanın tarihinde ilk kez tarımın tüm taraflarını buluşturdukları kendi organizasyonlarında bir zirve düzenlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın toplantıdaki "Türkiye üretmek zorunda... Bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksümüz yok" sözlerinin altını çizmekte yarar var. Zira, şu anda dünyanın da yaşadığı gıda sorununun tek çözümü bu...

81 ilden çiftçilerin katıldığı zirvede tarım geleceği masaya yatırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçilerin başarı hikayeleri konuşuldu. Üreticiler tarım ekosisteminin tüm taraflarını aynı çatı altında görerek, sorunlarını iletme şansı buldu. Banka, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla organize ettiği 'Tarım Ekosistemi Buluşmaları'na bundan sonra da rutin şekilde devam edecek.

Tabii, zirvede Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf'ı görünce geçtiğimiz ay açıklanan destek paketleri aklıma geldi.

Malum, Ziraat Bankası bir ay kadar önce Genç Çiftçi Kredisi, Kadın Çiftçi Kredisi, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi'ni uygulamaya aldı. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' uygulamasında da kredi limitini 150 bin TL'den 250 bine yükseltti. Uygulama süresini de 31 Aralık 2023 olarak belirledi.

Pişmaf ile sohbet ederken yeni kredilere yoğun ilgi olduğunu öğrendim.

Şimdiye kadar yüzlerce çiftçi Ziraat Bankası şubelerine başvurmuşlar...

Yeni kredi ürünlerini banka bir ay önce açıklasa da 15 gün önce uygulamaya girdi.

Şu ana kadar 200 milyon TL'lik yatırım kredisi verilmiş...

Bunun da çoğu gençler ve kadın girişimcilere...

Ferhat Pişmaf, bir ay önce yeni kredi paketini anlatırken yeni tarım bankacılığı stratejilerinin sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman olduğunun altını çizmişti.

Kısa sürede bu kredi paketlerine yoğun talep gelmesi Ziraat Bankası'nın finansman çözümlerinin çiftçiye ulaştığını gösteriyor.