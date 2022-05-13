Hükümetin önündeki en büyük sorun hiç şüphesiz ki, enflasyonla mücadele... Piyasada fiyatlama davranışları bozulmuş durumda... Bu davranışsal bozukluğun bir kısmını ahlaki bir sorun olarak değerlendirsek de bugün elindeki malı yarın bulamayacağı korkusuyla fiyatı şişirenleri de atlamamak gerekiyor...

Belli ki, aylık 7.25'e, yıllık yüzde 70'e dayanan enflasyonu bir anda tek haneye düşürmek o kadar kolay olmayacak. Hele hele tek hanede tekrar kalıcılık sağlamak için radikal bazı önlemleri almak gerekiyor. Ve elbette topyekün mücadeleye girişmek şart...

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından anladığımız, enflasyon beklentilerini iyileştirecek birtakım çalışmaları önümüzdeki günlerde peş peşe göreceğiz.

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Ben işin diğer boyutuna değineceğim...

Malum bir süredir yatırımcılar yükselen enflasyon karşısında kendilerine getiri alanları arıyor. Dövize gidişi durdurmak için 20 Aralık'ta başlayan Kur Korumalı Mevduat Hesabı gibi enflasyon konusunda da yeni bir estrümanın devreye gireceği açıklandı.

Konuşulanlara göre bu enstrüman, enflasyona endeksli tahvil ya da bono...

Diyebilirsiniz ki, böyle devam ederse Kur Korumalı Mevduat enflasyon karşısında koruyuculuğunu yitiriyor. Enflasyona endeksli ürünler ihtiyaç haline geldi. Bu kamunun dışarıdaki fonlama maliyetini de azaltır.

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Fakat tam bu noktada bazı çekincelerin gündeme getirilmesinde fayda var. Malum, devlet tahvilinin vadesi 1 yıldan fazla... Hazine bonoları ise, vadesi bir yıldan kısa borçlanma senedi... Eğer Hazine, uzun vadede enflasyonun da düşeceği tarihe uygun bir vadeyle tahvil çıkarırsa iyi bir enstrüman olabilir. Ancak daha kısa vadeli bono çıkarılması durumunda hem Hazine'ye maliyeti daha fazla olacaktır hem de bugün 900 milyar TL'ye yaklaşan Kur Korumalı Mevduatı baltalayacaktır. Dolayısıyla atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeyebilir.

Birkaç gündür sağdan soldan da "Tahvil olursa kimse 1 yıllığına parasını bağlamak istemez, bono olursa yatırımcıya cazip gelir" laflarını duyuyorum. Yatırımcılar elbette parasına daha kısa vadede değer kazandırmak isteyebilir ama madalyonun Hazine tarafı da etraflıca düşünülmeli...

Velhasıl, bu işte iyi hesap kitap yapılması gerekiyor.