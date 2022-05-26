IMF’nin ‘kapansın’ dediği Halkbank her türlü operasyona rağmen…. 21 yılda 61 kat büyüdü

84’üncü yaşını kutlayan Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan, 2002’den bu yana bankanın 61 kat büyüdüğünü, kredi hacminin ise 225 kat arttığını söyledi

Atatürk'ün himayesinde faaliyetlerine başlayan Halkbank 84. yaşını kutluyor. 84 yıldır Türk ekonomisine destek veren Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, "2001'de 15.4 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü 61 kat artırarak Mart 2022 tarihi itibarıyla 965.3 milyar TL'ye, toplam kredilerimizi 3.6 milyar TL'den 225 kat artırarak 807.8 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

Kurulduğu günden bu yana neredeyse bir asır geçti. Bankanın vizyonunda değişiklik oldu mu?

23 Mayıs 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan bankamız, "Önce Halk, Sonra Bankayız" vizyonu ışığında kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu finansal seçeneklerle Türkiye'deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor. 25 bin kişilik personelimiz ve milyonlarca müşterimizden oluşan büyük Halkbank ailesi olarak bütünleşmiş şekilde 'Halkın Bankası' olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz.

Bu yolculukta birçok kriz yaşandı. Örneğin, 2001'de kamu bankalarının özellleştirme planı vardı. Sonrasında banka pek çok kez hedef alındı. O dönemden bu yana baktığınızda büyümeniz nasıl oldu?

2001'de yaşanan bankacılık krizi sonrasında kamu bankalarının yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesi gündemdeydi. Kamu bankaları yeniden yapılandırıldı. Halkbank, 2004'te Pamukbank ile birleşti. 2007 ve 2012 yıllarında 4.4 milyar dolarlık halka arz yapıldı. Şu anda halka açık pay oranımız yüzde 12.30. Hakim hissedarımız yüzde 87.70 pay oranı ile Türkiye Varlık Fonu. Halkbank, artık, Türkiye'nin dördüncü büyük bankası konumuyla sektörün öncü bankalarından birisi ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte dev bir finansal holding niteliğinde. 2001'de 15.4 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü 61 kat artırarak Mart 2022 tarihi itibarıyla 965.3 milyar TL'ye, toplam kredilerimizi 3.6 milyar TL'den 225 kat artırarak 807.8 milyar TL'ye ve 10.5 milyar TL olan mevduatımızı da 63 kat artırarak 673.2 milyar TL düzeyine çıkararak sektörün öncü bankalarından biri olmayı başardık.

Kovid sürecinde kamu bankalarının kredi politikası çok etkili oldu. Siz sürece nasıl katkı sundunuz?

Pandeminin başlangıcında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklandı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 'İşe Devam Kredisi' ile yaklaşık 100 bin firmaya 41 milyar TL, 'Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi' ile yaklaşık 1.3 milyon bireysel müşteriye 8 milyar TL'ye yakın destek sağladık. Bankamızca uygulamaya alınan 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında 780 bin esnaf ve sanatkâra 19 milyar TL 'İşletme Kredisi' ve 10 milyar TL 'Paraf Esnaf Kart' limit tahsisi olmak üzere toplam 29 milyar TL destek sağladık. Pandemi öncesi 567 bin düzeyinde esnafa finansman sağlamış bir bankayken yapılan bu çalışmalar sayesinde 1.2 milyon esnafa ve 83.3 milyar TL'lik esnaf kredi bakiyesine ulaşmış bir banka haline geldik. Sadece pandeminin başında (Mart 2020-Aralık 2020) 2.2 milyonun üzerindeki müşterimize 100 milyar TL tutarında kredi desteği verdik. 850 binden fazla müşterimizin 40.1 milyar TL tutarında vadesi gelen kredi ödemelerini yeniden yapılandırdık.









3.4 MİLYON ESNAFA CAN SUYU



Bilanço büyüyor. Bu reel sektöre yansıyacak mı?

2022'nin ilk çeyreğinde aktif büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3'lük artışla 965.3 milyar TL'ye ulaştı. Toplam mevduatımız yüzde 42.8 artışla 673.2 milyara, kredilerimiz yüzde 39.8 artışla 807.8 milyara çıktı. 2 milyar TL net dönem kârına ulaştık. 2021'de 245 bin esnafımıza 33 milyar TL'yi aşan kredi kullandırımı gerçekleştirdik. 2002 yılından günümüze kadar ise; 3.4 milyon esnafımıza 215.6 milyar TL'ye ulaşan kredi imkânı sağladık. Bu esnaf kredi kullandırımının yüzde 71'i son 5.5 yılda gerçekleşti. Kredilerin geri ödemeleri son derece düzenli şekilde gerçekleşiyor.

Bu kesimde, takipteki kredilerin toplam kredi bakiyesine oranı binde 1 gibi çok düşük bir seviyede. Bankamızın bireysel krediler hariç, ticari nitelikli kredileri içindeki KOBİ kredileri payını yüzde 50 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2017'den bu yana KOBİ'lerin lider bankası olarak yüzde 18.4 pazar payıyla sektörde öndeyiz. Bu kategorideki kredi büyüklüğümüz 245.9 milyar TL düzeyine yükseldi. 2017-2021 yılları arasında 1.3 trilyon TL nakit kredi kullandırdık. 2022'de bu rakamı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.



3.7 MİLYARLIK ALTIN GELDİ



Kur Korumalı TL Mevduatı, Altın Hesapları ve YUVAM hesaplarında durum nedir?

Kur korumalı hesaplarımızda 20 Mayıs itibarıyla 104 milyar TL'lik mevduat oluştu. Bunun yüzde 48'lik kısmına denk gelen 50 milyar TL Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat ürününe, yüzde 52'lik kısmına denk gelen 54 milyar TL ise Kur Korumalı Mevduat ürününe ait. Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat ürünün ise 20 milyar TL'lik kısmı gerçek kişilere, 30 milyar TL'si ise tüzel kişilere ait. Bankamız altın hesapları aracılığıyla toplam 3.7 milyar TL tutarındaki 3.807 kg altını bankacılık sistemine dahil etti. Yuvam hesapları kapsamında yurtdışından TL karşılığı 311 milyon TL olan dövizi ülkemize kazandırdık.



124 BİN KADINA 13.4 MİLYAR TL



Şu ana kadar kaç kadın girişimci desteklendi?

Bankada Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurduk. Kadın Girişimci Kredi Paketi hazırladık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle zirve düzenledik. Şu ana kadar 124 bin kadın girişimciye, 13.4 milyar TL kredi sunduk. Yarışma düzenledik. Kadın odaklı projelere devam edeceğiz.



HEDEF 6 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ



Dijitalleşme tarafında neler yapıyorsunuz?

2020'de Dijital Dönüşüm Ofisi'ni kurduk. 2021'de mobil ve internet bankacılığı uygulamalarımızı tamamen yeniledik. Mobil bankacılığımız yüzde 20 hızlandı. 119 iyileştirme projesi yapıldı ve toplam fonksiyon sayımız 400'e ulaştı. Tüm bunların sonucunda dijital kanallarımızdan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranı yüzde 87'ye yükseldi. Şube dışı toplam işlem oranımız yüzde 96'yı aştı. 2021'de 4.5 milyona ulaşan aktif dijital müşteri sayımızı da 6 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.



GİRİŞİMCİYE FAİZSİZ DESTEK



Diğer girişimcilere yönelik ürün ve hizmetleriniz var mıdır?

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak için 6 farklı girişimcilik modeline (Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredileri) yönelik kredilerimizi hizmete sunduk. Usta ve Genç Girişimci Esnaf Kredilerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 100 faiz desteğiyle kullandırıyoruz. Girişimcilerin durumuna göre burada 250 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ulaşan kredi kullandırabiliyoruz. Tüm kredi çeşitleri için azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı tanıyabiliyoruz. Kısa süre içinde bu kredi ürünlerinden 5.100 adet girişimciye 810 milyon TL kredi kullandırımı yapıldı. Teknokent Destek Paketi de oluşturduk. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile protokoller gerçekleştiriyoruz. Paket kapsamında girişimcilere 750 bin TL'ye kadar kredi sunabiliyoruz. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.