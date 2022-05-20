Bu iş dünyasını anlamıyorum.

Hepsi milyon dolarlık şirketlerin sahipleri… Türkiye ekonomisine yön veriyorlar… Binlerce kişiye istihdam sağlıyorlar…

Ama yetmiyor olacak ki, illa hepsinin hedefinde bir odada, borsada, birlikte koltuk sahibi olmak yatıyor. Bu koltuklar için ölesiye savaşıyorlar.

İnanın çok eleştirdiğimiz siyasetçilerde dahi böyle bir seçim atmosferi göremezsiniz.

Malum, bir süredir ihracatçı birliklerinde seçimler vardı. Her ihracatçı birliği başkanını ve yeni yönetimini seçti. Sıra sektör kurulu seçimlerine geldi. Bundan sonra sektörler konseyi seçimleri var. Daha sonra da 100 bin ihracatçıyı yönetecek başkan seçilecek. 10 Haziran'daki Türkiye İhracat Meclisi başkanlık seçimlerine sayılı günler kala ortalık karışmış vaziyette…

Niye mi böyle diyorum?

Anlatayım…

TİM'de başkanlığa aday olmak için önce sektör kurulu seçimlerinden çıkmanız gerekiyor. Orada ya başkan ya başkan yardımcısı olacaksınız. Daha sonra sektörler konseyinde seçim olacak. Buradan da çıkacaksınız. Ondan sonra TİM için adaylığınızı koyabilirsiniz.

İşte önceki gün mevcut TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de olduğu tekstil-hammaddeleri ihracatçılarının sektör kurulu seçimleri vardı. Sektör kurulunda 14 kişi var. Bunların 5'i İTHİB'den… Yani Gülle'nin daha önce başkan olduğu birlikten… Kalan 4'ü Güneydoğu, 2'si Uludağ, 2'si Akdeniz, biri Ege'nin ihracatçı birliklerinden… Bu 14 kişi sektör kurulunda başkan ve yardımcılarını belirlemek için bir araya geldi.

Seçimin sonucuna göre Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci sektör kurulu başkanı seçildi. Kileci 9 oy aldı. Hatta seçim sonrasında da resmi bir açıklamayla seçimin sonucunu duyurdu.

Başkan yardımcılıklarına gelince…

Önce Pınar Taşdelen Engin ve Zeki Kıvanç'ın 9 oyla başkan yardımcısı seçildiği, İsmail Gülle'ye sadece İstanbul ekibinden beş oy çıktığı haberi geldi.

Fakat ne hikmetse bundan sonra olanlar oldu!

Gülle ve ekibi, başkan yardımcılıklarında herkesin bir oy kullanması gerektiği ve pusulada iki isim olduğuna dair bir gerekçeyle seçime itiraz etti.

Hatta tutanak tutturup, Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.

Arkasından da TİM'in resmi hesabı kullanılarak, Gülle'nin tekstil ve hammaddeleri sektör kurulunda başkan yardımcılığını kazandığı açıklaması yapıldı.

Anlayacağınız iş biraz muamma…

Üstelik mesele burada da bitmiyor. Bundan sonra bir aşama daha var. Başkan ve yardımcıların sektör konseyi seçimlerinde de vize alması gerekiyor. Oradan çıkamayan TİM Başkanlığı'na aday olamıyor.

Sektörler konseyi seçiminde 39 delege oy kullanacak. Bunların 12'si İstanbul'dan, 5'i Ege'den, 12'si Güneydoğu'dan, 4'ü Akdeniz'den, 6'sı da Uludağ'dan… Velhasıl, diyelim ki sektör kurulundan geçtiniz, konseye çıkacağınızın garantisi yok.

Neyse şimdi tekstilcilerde nefesler tutuldu gözler Ticaret Bakanlığı'na çevrildi. Bakalım, bakanlık tutanaklara bakıp ne karar verecek?

Eğer Gülle'ye bakanlık da vize vermezse TİM Başkanlığı macerası bitecek.

Bu durumda TİM başkanlığında en güçlü aday Ahmet Güleç kalacak.

Bekleyip görelim…