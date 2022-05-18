Önceki gün sosyal medyada gezinirken İngiliz basınında bir haber karşıma çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Telekom, Vodafone'da 4.4 milyar dolara yüzde 10'luk hisse almış...

Düşünün, bir telekomünikasyon şirketinin hissesi Araplar'ın eline geçmiş...

Vay ki ne vay...

İngiltere'de kıyamet kopması gerekirken, muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'dan hiç ses yok.

Olacak iş değil!

Aynı dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arapça tweet'i önüme düştü. Türkiye'ye gelecek Arap yatırımcıları tehdit ediyor.

Hep aynı alerji...

Sahi, siz hiç Kılıçdaroğlu'nun Amerikalı, Alman, Fransız, Hollandalı bir yatırımcıya 'Gelmeyin haa, gözünüzün yaşına bakmam' diyerek parmak salladığını gördünüz mü?

Göremezsiniz...

Çünkü, sermayenin menşei Batı'ysa kendisi küreselleşme yanlısı bir sosyalist olur. Sermayenin menşei Doğu'dan ise bir anda sermaye ırkçısı kesilir.

Bizdeki solcuların faşizmi...

Halbuki, biraz araştırsalar bu alerjinin dayanaksız olduğunu görürler.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin rakamlarında var. AK Parti hükümetleri döneminde 2003-2021 arasında Türkiye yaklaşık 240 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekmiş. Bunun yüzde 68.6'sı Avrupa'dan... Yüzde 14.5'i Asya'dan... Körfez'den gelen miktar yüzde 7.2... ABD'den yüzde 8.1...

Yani öyle bağırılıp çağrıldığı gibi değil durum...

Bir de işin şu boyutu var...

Hani bugün her birinin hayran olduğu Batı var ya...

Oraya gitseler her yer Arap sermayesi...

Diyelim ki, bizim alerjik solcular Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi. Alanın yüzde 20'si Katarlılar'ın...

Havalimanı'ndan Savoy Hotel'e konaklamaya gitti. Hayda, oteli de almışlar!

Barclays'ten para yollamaya kalktı. Katar Yatırım Ofisi'yle karşılaştı. Alerjisini atmak için Harrods'a girdi, Pakistanlı milyarder Şahid Han'a para kazandırdı. Sainsbury süpermarkete yöneldi, Katar'lıların olduğunu unuttu. Akşam İngiliz liginde Manchester City maçı izlemeye gitti. Karşısına yine bir Arap sermayesi çıktı. İngiltere alerji yaptıysa Fransa'ya, Yunanistan'a, İspanya'ya, ABD'ye bakalım.

İster misiniz?

Bence istemezsiniz...

Zira durum oralarda da aynı...

En gelişmiş ülkeler bile yabancı sermaye çekmek için uğraşıyor.

O yüzden bırakın şu sermaye ırkçılığını...