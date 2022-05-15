Böyle kalabalık az gördüm

Türkiye artık hem mühendislik hem büyüklük açısından en görkemli havalimanlarını yapar oldu. Dün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı da bu vizyon eserler arasına şimdiden adını yazdırdı. Ordu-Giresun'daki gibi deniz dolgusuyla yapılan ikinci havalimanı… Dünyada bu havalimanlarından beş tane var. İkisi bizde… Diğerleri Japonya, Singapur ve Hong Kong'da…







Bu eserin açılışı için dün İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin Rize adlı uçağıyla Rize-Artvin Havalimanı'na hareket ettik. Yolculuk yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Havalimanına indiğimde birkaç gündür test için Rize'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sohbet ettik. İç ve dış hatlar terminaliyle yolcuları ağırlamaya başlayan havalimanının yapımında aslında oldukça meşakkatli bir 5 yıl geçmiş.







100 milyon ton taş dolguyla deniz doldurulmuş. Deniz dibinden 27 metre yükseltilmiş. Havalimanı Karadeniz'de olunca terminal binasının her yerinde çay figürleri dikkat çekiyor. Kule çay bardağı tasarımı. Terminal içinde çay müzesi dahi var. Gelelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı açılışa...







İş gereği birçok havalimanı açılışına katıldım. Bu kadar coşkulu kalabalığı az gördüm. 60 bine yakın kişinin sığabildiği havalimanı dışındaki alan doluydu. Alanın dışındaki tepelere vatandaş arabaları çekip töreni izlemeye gelmişti. Türkiye'yi dünya ligine sokan havalimanında emeği geçenlere teşekkürler...