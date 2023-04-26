Togg’a ucuz kredi: Ayda 3 bin TL cepte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ucuz Togg kredisiyle ilgili çalışmada sona gelindi. 500 bin TL kredi çeken vatandaş, şu andaki faiz oranına göre aylık taksitte 3 bin, toplamda da 90 bin TL avantaj kazanacak

Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Togg alımlarındaki kredi kolaylığı müjdesiyle ilgili kamu bankaları çalışma başlattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın vereceği kredinin faizi yüzde 0.99 olacak. 36 ay vadede kullandırılacak kredide vatandaşın aylık taksit ödemeleri ve toplam maliyeti avantajlı olacak.









BDDK ÇALIŞMA YAPIYOR

Kamu bankalarının 36 ay vadeli ve Togg'un fiyatının yarısı kadar kredi vermesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) mevzuat düzenlemesi yapması gerekiyor. Halen sıfır kilometre araçlar için taşıt kredisi belirli şartlar altında kullandırılabiliyor. Mevcut şartlarda, fiyatı 400 bin TL'ye kadar otomobillerde yüzde 70 kredi kullanımı ve 48 ay vade yapılıyor. 400- 800 bin TL arasında olanlarda yüzde 50 kredi kullandırılıyor. Vade ise 36 ay. 800 bin-1.2 milyon TL arasındaki otomobillerde kredi kullanımı yüzde 30. Vade ise 24 ay. 1 milyon 200 bin-2 milyon TL arasında olan araçlarda ise kredi kullanımı yüzde 20'yi aşamıyor. Kamu bankalarının Togg ile ilgili vadeyi 36 aya çıkarması için BDDK mevzuatının değişmesi bekleniyor. BDDK'nın rekabet kurallarını ihlal etmeden bir formül üzerinde çalıştığı öğrenildi.









600 BİN TL KREDİ ALINABİLECEK

BDDK düzenlemesinin ardından kamu bankalarının 36 ay vadeyle Togg'un satış bedelinin yarısı kadar kredi kullandırmasının yolu açılacak. Togg'un en düşük paketi 953 bin lira, orta paketi 1 milyon 55 bin lira, üst paket ise 1 milyon 215 bin liradan satışa sunuldu. Kamu bankalarının kredi paketleri açıklandıktan sonra en düşük paketten satın almak isteyen bir vatandaş araç bedelinin 500 bin TL'lik kısmını kredi olarak çekebilecek. Şu anda Ziraat Bankası'nda taşıt kredisi faizi yüzde 1.65. Vakıfbank'ta yüzde 1.61. Halkbank'ta ise yüzde 1.59 seviyesinde. Üç kamu bankasında da 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL'lik bir otomobil için araç fatura bedelinin yarısına kadar kredi alınamıyor. Yeni paketle birlikte 953 bin TL fatura bedeli olan Togg için 476 bin TL, 1 milyon 55 bin TL olan orta paketli segment için 500 bin TL, 1 milyon 215 bin TL satış fiyatı olan üst segment Togg için 600 bin TL kredi alınabilecek.









AVANTAJLI KREDİ

Kamu bankalarının yeni Togg kredi paketi vatandaşa hem aylık taksit ödemelerinde hem de toplam ödenecek tutarda ciddi avantaj sağlayacak. 500 bin TL kredi çekildiğinde aylık taksit 17 bin 151 TL olacak. Toplam ödeme ise 617 bin 437 TL'yi bulacak. Ancak aynı miktarda krediyi mevcut bankaların verdiği oranlarda çektiğinizde aylık ödeme miktarı 20 bin TL'ye yaklaşıyor. Toplam ödeme ise 700 bin TL'yi buluyor. Böylece, 500 bin TL'lik kredide vatandaşın taksit ödemelerinde yaklaşık 3 bin TL toplam kredi ödemesinde ise 86 bin TL cebinde kalacak.