Dün Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ettik… Karadeniz gazı Türk gemilerinin, Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin büyük çabasıyla dünyada en kısa diyebileceğimiz sürede karaya çıkarıldı.

Niye kısa diyorum?

Çünkü, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 710 milyar metreküplük gaz bir kerede keşfedilen en büyük rezervlerden birisi… Yanlış hatırlamıyorsam, Mısır'ın Zohr sahasında bu miktarın biraz üzerinde bir keşif olmuştu. Aynı sürede çıkarılmıştı belki ama onlarca dev şirket gazın çıkarılmasında rol oynamıştı.

Bu açıdan bakıldığında, denizin 2 bin 200 metre altında, Karadeniz gibi zorlu bir coğrafyada, bütün terör örgütlerinin engellemelerine rağmen gerçekleştirilen operasyonun tamamen yerli ve milli gücümüzle hayata geçirilmesinin anlamı daha da net anlaşılıyor.

Dünya çapındaki bu başarıya şapka çıkarmak gerekiyor.

Üstelik, 2020'de dünya çapında tüm denizlerde gerçekleştirilen en büyük keşif olan Türk gazı, Türkiye'nin enerji politiğindeki yerini daha da güçlendirecek.

Düşünsenize, eylül ayına kadar 10 kuyu açılacak. 2025-2028'e kadar olan planlar hazır… Eylüle kadar günlük 10 milyon metreküplük gaz üretimi yapılacak.

Bu rakamı daha rahat anlamanız için şunu söyleyeyim: Bugün Türkiye'nin yıllık gaz üretimi 500 milyon metreküpü dahi bulmuyor. Yılda yaklaşık 60 milyar metreküpe yakın gaz ithal ediyoruz. Bunun yüzde 1'i bile değil yerli kaynaklardan elde edilen gaz…

Bugünden sonra ise daha farklı bir Türkiye olacak.

Artık yıllık gaz tüketiminin ilk etapta yüzde 7'si, daha sonraki yıllarda yüzde 25-30'u yerli kaynaklardan karşılanmış olacak.

Bu Türkiye'nin arz güvenliği açısından elini rahatlatacağı gibi yarın diğer ülkelerle yapılacak gaz alımlarında da pazarlık gücünü artıracak.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan dün tören alanında A Para'ya verdiği röportajda, doğalgaz daha çıkmadan Avrupa'dan müşterisi olduğunu söyledi.

Türkiye kendi gazıyla hem enerjide tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaşıyor hem de transit ülke olmaktan çıkıp ihracatçı ülke konumuna doğru yol alıyor.

Her Türk vatandaşı gibi gururluyum…

Çocuklarımızın geleceği için umutluyum…

2017'de 'Milli Enerji ve Maden Politikası' vizyonunu çizen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a, her türlü engellemelere rağmen siyasi kararlılıkla projeyi uygulatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin'e ve emeği geçenlere teşekkürler…