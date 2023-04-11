Kamu bankalarının yüzde 25’i taşındı: İstanbul Finans Merkezi Mayısta açılıyor

İstanbul Finans Merkezi’nin mayıs ayının ilk haftası açılması bekleniyor. Kamu bankalarının birimlerinin yüzde 25’i taşınma işlemini tamamladı. İFM açılmadan Çinli ICBC de merkezde yerini ayırttı

Dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) açılış tarihi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayının ilk haftasında merkezin açılışını yapması bekleniyor. Açılış öncesinde üç kamu bankası taşınma işlemlerine başladı. Çalışanların yüzde 25'i İFM'de işbaşı yaptı.

Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun binası ise üç ay içinde tamamlanacak. Üç kurumda bina tamamlandıktan sonra İFM'de yerini alacak. 200 bin metrekarelik kiralanabilir alanlar için de İFM'ye talep yağıyor. Edinilen bilgilere göre, Çinli ICBC Merkez Pekin Şubesi'ni İstanbul'a taşımayı planlıyor. Bankanın Dubai şubesinin bilançosunu Türkiye'ye taşıması bekleniyor.









7/24 HUMMALI MESAİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin yürüttüğü projede açılış öncesinde hummalı bir çalışma var. 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Bankası, 34 ve 36 katlı kulelerden oluşan Halkbank, 52 kattan oluşan Vakıfbank'ın binaları tamamlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 700-800 kişilik kadrosu İFM'de yerini aldı. En geç iki haftaya kadar bütün birimlerin taşınması planlanıyor. Kamu bankalarının taşınma operasyonunun 3 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi. İFM'de çevre düzenlemeleri ve bağlantı yollarının bitirilmesi için de gece-gündüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut çalışıyor.









ÜÇ KURUM DAHA SONRA

İFM'de yer alan 60 katlı Türkiye'nin en uzun binası olacak olan Merkez Bankası'nın kulesi ise henüz bitmedi. Birkaç ay içinde binanın tamamlanması bekleniyor. Kulede SPK ve BDDK da yer alacak. Kule, yaklaşık 300 bin metrekare inşaat alanına sahip.









ÇİNLİLER PEKİN'İ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK

İFM henüz resmi açılışı yapılmadan birçok uluslararası finans kuruluşunun gündemine girdi. İFM'de 200 bin metrekarelik kiralanabilir alan bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kiralamalar için çok sayıda talep var. Çinli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) da İFM'de yerini almaya hazırlanan bankalar arasında. ICBC'nin merkez Pekin ofisini İFM'ye taşımak istediği öğrenildi. ICBC, Körfez'in finans üssü Dubai'deki bilançosunu da İstanbul'a taşımak istediğini iletti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin görüşe gönderdiği yönetmeliğin yayınlanmasının ardından kiralamaların hızlanması bekleniyor. Yönetmelik, İFM'de yerini alacak finans kuruluşlarının başvurusunu gerçekleştirmesi, bütün koşulları sağlaması ve başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilecek katılımcı belgesinin şartlarını düzenliyor. 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.



100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

İstanbul Finans Merkezi'nde 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor. Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.