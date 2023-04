Bin kilometrede yarı yarıya ucuz

Satış fiyatıyla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili olan Togg, yolda da cebe hitap edecek. 1.000 km’lik yol Togg ile 808 TL’ye gidilecek. Hatta bu rakam elektrikteki yüzde 15 indirimle daha da düşecek. Benzinli araçla bu mesafeye 1.680 TL ödeniyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yola çıkmadan önce vatandaşın cebine hitap etmeye başladı. Önce satış fiyatıyla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili olan Togg, şimdi de yolda harcayacağı elektrik maliyetiyle can sıkmayacak. İstanbul-Trabzon arasında yaklaşık 1.000 kilometrelik bir yolu Togg benzinli araçtan yarı yarıya daha ucuza gidecek.



İŞTE HESAP…

Togg'un şarj istasyonları markası Trugo önceki gün şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesini açıkladı. Şirketten alınan bilgilere göre, Togg her 100 kilometrede 16.7 kwh elektrik tüketiyor. Togg ile 1.000 kilometrelik yol gidildiği varsayıldığında, evden bataryayı doldurup çıkarsanız, ilk 500 kilometreyi 142 TL'ye gidersiniz. İkinci 500 kilometrelik yol için ise Trugo istasyonunda hızlı şarjla 667 TL ödersiniz.







Böylece, İstanbul-Trabzon arasında Togg ile yolculuğun maliyeti toplam 808 TL civarında olur. Bu da kilometrede 80 kuruşluk bir maliyete karşılık geliyor. Aynı yolu 100 kilometrede 8 litre yakan bir otomobille yaptığınızı varsayalım. Bugün benzinin litresi 21 TL. Aracınız 1.000 kilometre yolda aşağı yukarı 80 litre benzin yakar. Bu da 1.680 TL maliyet anlamına gelir. Yani aynı mesafe yol Togg'dan yarı yarıya daha pahalıya mal olur.



% 15 İNDİRİMLE MALİYET İNECEK

Bu hesaplama, elektrikte yapılan indirimle daha da aşağı düşecek. Araç sahiplerinin merakla beklediği Togg'un şarj istasyonu olan Trugo'da fiyatlar dün açıklanmıştı. Trugo'da 180 ve 300 kw'lik istasyonlarda birim başına 7.99 lira ücret ödeyeceği duyurulmuştu. Buna göre, batarya kapasitesi 52.4 kwh olan Togg'un hızlı şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 TL, 88.5 kwh batarya kapasitesi olan Togg'unki ise 707.1 TL olarak belirlendi.









EVDE DOLDURMAK UCUZ

Elektrikli araçlar genellikle yüzde 20 hızlı şarj istasyonlarından, yüzde 50 ev, yüzde 30 da işyeri kaynağından şarj ediliyor. 220 wattlık elektrik şebekesinin olduğu yerde aracınızı tıpkı her gece telefonunuzu, laptopunuzu şarj ettiğiniz gibi fişe takıp şarj edebiliyorsunuz. Fakat dışardaki şarj istasyonları ile kıyasla şarj süresi uzuyor. İstasyonlarda 25-30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebilirken, evde bu süre 8 saati bulabiliyor.



ŞARJ NASIL EDİLİYOR?

TOGG sahipleri Trugo istasyonuna geldiğinde soketi araçlarına bağlıyor. Mobil uygulama ile şarj işlemini başlatıyor. Türkiye'de kurulan şarj ağı Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebilecek. Vatandaş mobil uygulamadan şarjın tamamlandığını görüp, ödemeyi yapabilecek.









YARIM SAATTE % 80'İ DOLUYOR

TRUGO istasyonlarında yüksek performanslı şarj cihazları bulunuyor. Bu cihazlar sayesinde, bir bataryanın doluluk oranı 25-30 dakikalık sürede yüzde 20'den 80'lere kadar çıkabiliyor. İlk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarını tamamladı. 2023 sonunda 81 ilde yerini alacak. İstanbul'da da Kuzey Marmara Otoyolu ve Pendik'te şarj istasyonları bulunan Trugo, hızla bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, herhangi bir sorun yaşadıklarında 7/24 hizmet veren Trugo User Care'den destek alabilecek.