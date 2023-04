Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arife günü Karadeniz Gazı'nın karaya getirilmesi törenini yapacaklarını söyleyince şöyle hafızayı geriye sardım. Öyle fazla da değil… Birkaç yıl önceye… 2020 yılına…

Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi temmuzda Karadeniz'de ilk sondajına başlamıştı. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi yapıldığını duyurmuştu. Birkaç ay geçmeden Fatih'in ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfettiğini açıklamıştı. Daha sonra milli gemimiz Fatih'e Kanuni de eşlik etmeye başlamıştı. Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisi, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfetmişti. Sonra rezerv miktarı 652 milyar metreküp olarak revize edilmişti. En son 2022'de de Çaycuma-1 sondaj sahasındaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Her Türk'ün normalde göğsünü kabartacak bir olay öyle değil mi?

Düşünsenize, milli gemileriniz, Türk mühendisleriniz, denizin 3 bin 23 metre altında Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak önemli bir başarıya imza atıyorlar, herkesin bu gelişmelerden gurur duymasını beklersiniz.

Ama öyle olmadı…

Hatırlayın…

O üç yılda ne diyorlardı?

Can Ataklı, "Cumhurbaşkanı yine ne müjde açıklayacak, kandırın da bu kadar değil" diyerek aklınca dalgaya alıyordu. Emin Çapa, yeraltı kaynaklarıyla bir ülkenin bu çağda tarihinin gelişemeyeceğini iddia ediyordu. Merdan Yanardağ, müjdelerin fiyasko çıktığını söylüyordu. HDP'li Pervin Buldan "Her sıkıştığınızda gaz çıkarıyorsunuz" diyordu. CHP'li Selin Sayek Böke, yatırımın 10 yıllar süreceğini, keşfedilen gazın ekonomik faydasının olmayacağını öne sürüyordu. Ayşegül Arslan TV programında "Bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor, fıkra gibi değil mi? Ne zaman çıkmış da ne zaman evlere verilecekmiş de" diyordu. Karşısındaki de Mustafa Sönmez de sırıtarak "Ellerinde tüplere dolduracaklar" diye makara yapıyordu.

Bakalım 20 Nisan'da ne diyecekler?

Ama utanmazlar ki…

Onlar meseleyi hazmetmeye çalışadursun….

Büyük bir doğalgaz tüketicisi olan Türkiye, bu hamlelerle yarın öbür gün enerjide önemli bir oyuncu olma yolunda… Artık sadece transit ülke değil üretici ülkeler sınıfına dahil oluyor.

Hayırlı uğurlu olsun….

***

***255.000.000.000***

Bu rakam ne biliyor musunuz?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade krizini unutturmak için söylediği vaat…

Haklı gerçi…

Ne yapsa olmadı?

Çıktı özür diledi, tepki dinmedi. Gazetecilerini devreye soktu, onlar da şekilden şekile girdiler. Önce daha önce görmedikleri için 'O halıydı' dediler, olmadı. Bu sefer 'Seccade kutsal değil' demeye başladılar. Hatta halıyla seccadeyi dahi ayıramayıp 'Cumhurbaşkanı da basmıştı' sözleriyle algı yapmaya kalkıştılar. Bazısı 'İbadet için camiye gerek yok' filan dedi. 'Acaba daha ne kadar alçalabilirler' diye düşünürken lafı 'Hacer-ül Esved kutsal değil, seccade hiç değil'e getiren dahi oldu.

Fakat CHP baktı, bunca zamandır yaptığı takiyye seçim öncesinde elinde patlayacak?

Herhalde mütedeyyin vatandaşı parayla satın alacaklarını düşündüler ki (!), hemen Kılıçdaroğlu'na video çektirdiler.

O da her emekliye asgari ücret kadar bayram ikramiyesi vereceğini öne sürdü. 15 milyon emekli için 255 milyar lira…

İşe yarar mı?

Hiç sanmam…

Hatırlayın, 2019 Mart seçimleri öncesinde CHP'li belediyelerde çiftçiye bedava traktör vaadi gündeme oturmuştu.

Seçim bittiğinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanlış hatırlamıyorsam TVNet'te itiraf etmişti: "Çarpıcı olsun diye bedava traktör vadettik."

Anlayacağınız, yarın ikramiye vaadi de güme gidebilir, benden söylemesi…



Gazetemizin güler yüzlü Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan'ı dün ebediyete uğurladık. Acımız büyük... Allah mekânını cennet etsin. Ailesine sabır versin...