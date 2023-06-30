Bir süredir gelen haberlere bakıyorum. Hepsi Türkiye'nin gözde turizm merkezleri... Antalya'da, Bodrum'da, İzmir'de manzara aynı... Her yerde çöp yığınları, delik deşik yollar, pis kokular...

Hayır, vatandaştan toplanan vergiler nereye gidiyor anlamak mümkün değil...

Altyapı-arıtma işini, görevi olmamasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlenmese ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum.

Allah'tan ülkede, bir tane daha fazla turist çekmenin ekonomi açısından önemini bilen ve onun için çalışan turizmci bir bakan var da... En azından bu bölgelerdeki 50 yıllık arıtma ve kanalizasyon sorunu için harekete geçmiş...

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Biliyorsunuz, hem Antalya'da hem Bodrum'da belediyenin yapması gereken işlerin büyük kısmını Kültür ve Turizm Bakanlığı şansa bırakmadı!Sanırım, 2019 yılıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyelerin yetersiz olduğu durumlarda destek verilmesi' talimatı üzerine harekete geçenmeseleye siyasi de yaklaşmadı. Bugünmahallerindekanalizasyon hatları ve bağlantılıaltyapı tesislerinin yapımına başladı. Hatırlayın, 2020'de temeli atılan tesis sezonun başında açıldı. Bu yatırımla, Bodrum'da atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi ihtiyacının yüzde 92'si çözüldü. Sadece bununla da kalınmadı. Bölgede tarıma, meralara da sahip çıktılar. Hatta kültür turizminin altyapısını oluşturmak için arkeolojik çalışmalar yapıyorlar.

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Keza Antalya'da da aynısı oldu. Antalya'dakanalizasyon,kolektör ve altyapı arıtma tesislerinibakanlık yapıyor. Hatta Antalya'dabiyolojik arıtma olduğu için 50-60yıl boyunca orada bir daha böylesorunlar yaşanmayacak. İki bölgedede bakanlık 4 milyar liraya yakın paraharcadı.7/24 yaşayan kültürve sanatın cazibe merkezi yaptılar. İzmir'i -belediye taş koysa da- Cannes yapacak Ege Turizm Merkezi projesini hayata geçirmek için didiniyorlar.Şimdi bir deHem de ünlü ve pahalı mekanların ortasına...Bodrum'da daha birkaç gün önce iki yeni plaj (Torba-Türkbükü) vatandaşın kullanımına sunuldu. Böylece ilçedeki halk plajı sayısı 5'e çıktı. Antalya'da da 5 yıldızlı halk plajları yapıldı. İzmir'de de ücretsiz halk plajlarına Mavi Bayrak'lar çekildi.Demem o ki,Geçen Ahmet Aras Bodrum'a gelen çöp yığınlarını belediye olarak toplamak yerine ilçeye gelen misafirleri suçluyor da...Ya, kendi sorumluluğunda olan altyapı işini bakanlık çözmese ne olurdu?Emin olun, o zaman Bodrum'u da Antalya'yı da çöple birlikte başka şeyler de götürürdü!