Çok tartışıldı... Çok şaibeler ortaya çıktı... Çok skandala konu oldu...

E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, neredeyse oy birliğiyle Meclis'ten geçen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan bahsediyorum.

Kısaca hafızanızı tazeleyeyim...

Biliyorsunuz, düzenleme Meclis'te jet hızıyla çıktı. Hem de tüm siyasi partilerin desteğiyle...

Fakat sonra anlaşılmayan bir nedenle yasayı canhıraş savunan CHP'li Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. En son da Engin Altay'ın İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini açıklaması tuz biber oldu.

Yasa Meclis'ten çıktıktan sonra CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeninde neler döndü, henüz tam olarak aydınlatılamadı.

Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. AYM Başkanı Zühtü Arslan yurtdışında olduğu için toplantı 2010 Anayasa değişikliği sonrasında dönemin HSYK'sı tarafından 2011'de Yargıtay'a atanan 160 üyeden biri olan Hasan Tahsin Gökcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda tarafların sözlü açıklamaları dinlenildi. Hükümet adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. E-ticaret şirketleri adına ise Danıştay ve Yargıtay'da kazandığı davalarla bilinen ünlü avukat Ramazan Arıtürk...

Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. (O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a övgüler yağdırıp 'Helal olsun Ticaret Bakanına' diyordu) Bakan Bolat, daha sonra kanunun hangi gerekçelerle çıktığı, e-ticaret hacminin geldiği nokta, önümüzdeki süreçte pazarın nereye gideceğine dair öngörülerini paylaştı.

E-ticaret firmalarını savunan Elmadağ Hukuk bürosu ise kanun maddelerinin anayasaya aykırılıklarından bahsetti.

Şimdi gözler karara çevrildi.

Edindiğim bilgiye göre, AYM de bir an önce konuyu karara bağlamak istiyor. O nedenle de haftaya perşembe günü tekrar toplanma kararı alınmış... Yani CHP'nin iptal başvurusu istemiyle AYM'ye taşıdığı e-ticaret düzenlemesiyle ilgili kesin karar haftaya perşembe açıklanacak.

O arada raportör daha önce hazırladığı raporunu tarafların sözlü açıklamaları üzerine revize edecek. Üyeler, hem raporu hem de sözlü açıklamaları dikkate alarak meseleyi tartışıp karar verecekler.

Ne çıkar?

Bekleyip, göreceğiz...