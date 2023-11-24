Bugün Ankara'da önemli bir ziyaret var. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 60 kişilik heyet ile temaslarda bulunacak.

Gündem yoğun… Gazze, tahıl koridoru, enerji anlaşmaları… Edindiğim bilgi, Novak ve beraberindekilerin ağırlıklı olarak Türkiye'yle enerji projelerini konuşacağı yönünde… Heyette de Rosatom'dan Gazprom'a ve Rosneft'e üst düzey isimler var.

Ne konuşulacak derseniz…

Sanırım en önemli iki başlık hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defaatle vurguladığı gaz merkezi meselesi ve Sinop'ta yapılacak nükleer santral konusu… Biliyorsunuz, Ukrayna savaşının ardından Avrupa, Rusya'ya karşı cephe aldı. Karşılıklı restleşmeler hala sürüyor. Avrupa Rusya'dan enerji ithalatını kesiyor. Fakat yerine alternatif kanalları var mı derseniz. LNG tedariki Rus gazından doğan boşluğu telafi etmek için yetersiz. Bu da gaz fiyatlarını yükseltirken, sert geçecek kış ayları için Avrupa hükümetlerini düşündürüyor. İşin Rusya cephesi de rahat değil…

Rus enerji devi Gazprom'un Avrupa'ya gerçekleştirdiği günlük doğalgaz arzı kasımın ilk yarısında bir önceki aya göre yüzde7 azaldı. Avrupa'ya akışın kesilmesi onlar için de ihracat kaybı anlamına geliyor. Fazla gazı ne yapacaklar?

O nedenle hem Çin'e toplam gaz sevkiyatının 100 milyar metreküpe çıkarılması için yeni boru hatları konusu hem de Türkiye'deki gaz merkezi projesini hızlandırmaya Rusya'nın daha fazla ihtiyacı var.

Ve nükleer…

Akkuyu Nükleer Santrali'nde inşaat devam ediyor. Sinop için de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile görüşülüyor. Öğrendiğim kadarıyla, Novak ve beraberindeki heyetin temaslarında Sinop-İnceburun'da yapılması düşünülen nükleer santral projesi de gündeme gelecek. Rusya santralin ortak yapılması taraftarı… Türk tarafının projeye yüzde 35-40 ortak olmasını istiyor. Türkiye de Akkuyu tecrübesinden sonra ortak projeye sıcak bakıyor. Ama henüz oranın ne olacağı belli değil. Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. mi, bir özel sektör firması mı yoksa kamu-özel ortaklığı mı olur. Onu göreceğiz.