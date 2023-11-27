Katı atıkla elektrik üretip seraları ısıtacak

Bursa’da Türkiye’nin en iddialı projesi yapılıyor. Katı atıktan kendi enerjisinin yarısını üreten belediye şimdi de Nilüfer ilçesinde 100 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi kuruyor. Proje, 1 milyar liralık yatırımla hayata geçecek

Küresel ısınma, iklim sisteminde önemli değişikliklere neden olmaya başladı. Ya bunaltıcı sıcaklar ve kuraklık ya da şiddetli hava olayları, sel, kasırgaları daha sık görmeye başladık. Deniz seviyesi yükseliyor, ekosistem bozuluyor, tarımsal verim azalıyor, su kaynakları tükeniyor. Tüm dünya sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir çözümler için harekete geçmiş durumda… Türkiye'de de iklim değişikliğinin getirdiği tehditlere karşı önlemler alınıyor. İstanbul'un ardından en fazla sanayi ihracatının gerçekleştiği Bursa da sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini almış bir şehir… 'Yeşil Bursa' olarak anılan şehrin yeniden eski günlerine dönmesi ve iklim değişikliğine karşı direnmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi birçok yatırım yaptı.









1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Şimdi de Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde alanında uzman akademisyenlerle yapılan yer tespit çalışmaları sonucunda, Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda Katı Atık Entegre Tesisi kuruluyor. Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olması bekleniyor. Burada 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak seviyede elektrik enerjisi üretilecek. Tamamen kapalı sistemde, çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde projelendirilen tesiste oluşacak atık ısıyla, seralar ısıtılacak. Yapılacak tesisin Avrupa'da 570 tane örneği bulunuyor. Su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve bulunduğu konuma göre 31 kriterde sınavı geçen tesis, tamamen kapalı alanlardan oluşacağı için koku problemi de yaşanmayacak. Tesis, 30 yıl hizmet verecek.









TÜRKİYE'NİN İDDİALI PROJESİ

Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticilerine projeyle ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'bölgeye atıkların bırakılacağı vahşi bir çöp depolama sahası yapılacakmış' gibi bölge sakinlerinin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesine tepki gösterdi. Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz.











Türkiye'deki en iddialı projelerden biri olacak. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek. Bölgedeki 6-7 taş ocağına ses çıkarmayanların bu yaklaşımları abesle iştigal. Los Angeles'te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa'da şehir merkezinde entegre tesisler var" dedi.









ŞİRKETLER ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETİYOR

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi): 2022'de hidroelektrik santrallerden 14 milyon 50 bin 726 kilovatsaat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovatsaat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovatsaat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovatsaat elektrik enerjisi üretti. Yaklaşık 16 bin 840 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '494 bin adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 11 bin 115 ton karbondioksit salınımı engellendi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15'i karşılandı.

BURULAŞ (Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği): Metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, geçen yıl 2 milyon 203 bin 38 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 1.470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 969 ton karbondioksit salınımı engellendi. Üretilen bu enerjiyle BURULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3'ü karşılandı.









48 BİN TON KARBON SALINIMI ÖNLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Batı Bölgesi Katı Atık Tesisi yatırımından önce de şehre birçok tesis kazandırdı. 17 ilçede vahşi çöp depolama alanları ıslah edilerek, katı atık merkezlerin- de toplanan evsel katı atıklar hammadde gibi kullanıp ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Metan gazından elektrik üretiminin yapıldığı Yenikent Katı Atık depolama sahasında geçen yıl 67 milyon 337 bin 616 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 bin 900 konutun kullanımına eşit bu üretime karşılık, '1 milyon 316 bin 800 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 29 bin 628 ton karbondioksit salınımı engellendi. Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde biyogaz enerjisinden 26 milyon 505 bin 760 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 bin 670 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık da '518 bin 311 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 11 bin 662 ton karbondioksit salınımı önlendi. İnegöl Katı Atık Depolama Sahası'nda metan gazından 17 milyon 216 bin 726 kilovatsaat elektrik üretildi. Yaklaşık 11.480 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '336 bin 666 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 7 bin 575 ton karbondioksit salınımı engellendi. Üç tesiste toplam 48 bin 865 ton karbon salınımı engellenmiş oldu.