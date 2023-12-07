Türk Telekom’un projeleri yabancıların radarında

2005’ten bu yana 20 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yabancı şirketlerle Türkiye’de yeni nesil teknolojiler üretmek üzere ortak yatırım için görüştüklerini söyledi

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yabancı şirketlerle Türkiye'de yeni nesil teknolojiler üretmek üzere ortak yatırım için görüştüklerini söyledi. Önal, "Söz konusu iş birliğimizle, Türk mühendislerinin de katkılarıyla üreteceğimiz yerli teknolojiyi yurtdışına ihraç edeceğiz" dedi. Önal, iki ay sonra yeni iş modelini kamuoyuna anlatacaklarını söyledi. Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Önal, "2022'den 2023'e yatırımlarımız ilk 9 ayda yüzde 74 büyüdü. Yıl sonunda da bundan aşağı inmeyecektir. 2024 yatırımlarını şubatta açıklayacağız. Yatırım trendimiz devam edecek" dedi.

Bir grup basın mensubuyla sohbet toplantısı düzenleyen Önal, 2024'te gündem maddelerinin imtiyaz süreci olacağını söyledi. Önal, şöyle konuştu: "Bu yılın başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvurduk. İmtiyaz Şubat 2026'da bitecek. Türk Telekom da bunun için bedel ödeyecek. Bu rakamı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BTK belirleyecek. 25 yıllık bir uzatma olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin fiberleşmesinin ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesi büyük önem taşıyor. Mobil tarafta da 2G sözleşmesini 2026'da 2029'a uzatacağız. Diğer operatörlerinki de 2029'da bitiyor."







İŞTİRAKLERE TALEP ÇOK

İmtiyazın uzatılmasının ardından şirketin ikincil halka arzının gündeme gelebileceğini anlatan Önal, "Bu konuda kararı şirketin sahipliği verecek. Biz ilk adım olarak imtiyazın uzatılmasını ardından şirketin değerinin artmasını ve halka arzların gündeme gelmesini bekliyoruz. Bazı işlerimizi de halka arz konusunda hazırlıyoruz. İştiraklerimize talep de çok" dedi. 5G konusundaki fikirlerinin çok net olduğunu anlatan Önal, "Hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlara geçerek ülkemizin bu teknolojiyi kullandıran bir güç olmasını sağlamak" dedi.







GES'E 405.8 MW YATIRIM

Yeşil dönüşümü başlattıklarını, dünyada elektrik tüketimini azaltan sayılı operatörler arasında olduklarını kaydeden Önal, "Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı hızlandırarak 2023 için koyduğumuz güneş enerjisinden elde ettiğimiz üretim kapasitemizi yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştık. Ayrıca GES için şirketimize tahsis edilen kurulu güç kapasitesini 405.8 MW'ye çıkardık" dedi. CEO Önal, teknoloji yarışında ülkeyi ileri taşıyacak her hamlede var olduklarını söyledi.



TÜRKİYE'Yİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

2.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan AKM'nin ana destekçisi oldu.

Yeni nesil akıllı projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle şehirleri dijitalleştirdi.

Dijital eğitim içerikleri ile eğitimde dijitalleşme adımlarını attı.

MHRS, HES, şehir hastanelerinde akıllı cihaz yönetimi ve 5G ile uzaktan ameliyatla sağlığı dijitalleştirdi.

Elektrikli araç şarj ağı projesiyle elektrikli otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlıyor.