Yerli koltukla 1 milyon $ tasarruf

THY, ilk kez Ajet’te denenen yerli koltuklarla uçak başına 1 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor. Başkan Bolat, “Business Class koltuğumuzun da tasarımı bitti. Lansmanını nisanda yapmayı planlıyoruz. Satış fiyatı 80 bin dolar olacak” dedi

Türk Hava Yolları (THY) yerli koltukla tasarruf sağlayacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin yeni markası Ajet'e yerleştirilen yerli koltukların normal uçak koltuklarından 5 kilo daha hafif olduğunu belirterek, "Uçakların koltuk sayısıyla çarptığınızda 1 ton 150 kilo daha az yük taşıyorsunuz. Bu da yakıtta tasarruf anlamına gelir. Bir uçağın ömrünün 12 yıl olduğunu düşündüğünüzde uçak başına tasarruf 1 milyon doları buluyor" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) TCI Kabin İçi Sistemleri A.Ş. (TCI), Uçak Koltuk Üretim Sanayi A.Ş. (TSI) ve Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş.'yi TCI çatısı altında birleştirmişti. Şirketin ürettiği 'milligram' koltuklar da geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan THY'nin düşük maliyetli şirketi AJet'te kullanılmaya başlanmıştı. Yerli ve milli 'milligram' koltukların normal uçak koltuklarına göre daha hafif ve diz mesafe alanlarının daha ferah olması dikkat çekmişti.









BUSINESS KOLTUK GELİYOR

Başkan Bolat, THY'nin artık Business Class koltuğu da yapacağını anlatarak, "Bunun lansmanını nisanda yapmayı planlıyoruz. Suit koltuk olacak, kapıyı kapatınca yolcular özel odada yolculuk etmiş olacak. Yumuşak ve oturumu rahat koltukların tasarımı bitti. Birtakım testler var. Bunun için test merkezi yapacağız. Üretim aşamasına geçilmesi 2 yılı bulur. Satış fiyatı 80 bin dolar olacak. Yeni sipariş ettiğimiz uçaklara bunları yerleştireceğiz" açıklaması yaptı.









AIRBUS'A TEKLİF

THY yönetimi geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük siparişi (355 uçak) için Airbus yetkilileri ile görüşmüştü. Aynı zamanda A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirilmişti. Alım görüşmelerinin ne durumda olduğuna ilişkin olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şu bilgileri verdi: "Airbus ile görüşmelerde teknik detaylar üzerinde çalışılıyor. Rolls- Royce ile de bir araya geldik. Onlara 20 milyar dolarlık bir paket teklif ettik. Türkiye'de başka işler de yapacaklar. Airbus2ın b uğun en büyük sıkıntısı tedarik zincirindeki aksaklıklar… 70 uçak üretmesi gerekirken 40 tane üretiyor. Biz de onlara Türkiye gibi güvenli bir tedarikçi bulamayacaklarını anlatıyoruz. General Electric örneği verdik. Onlar uçak motoru parçası geliştirmek üzere Gebze'de laboratuvar açtı. Airbus ve Rolls- Royce'a da böyle bir merkez kurmaları önerisini getirdik."









ÇALIŞANLARA MÜJDE

Başkan Bolat, THY personeline de müjde verdi. Şirketin Avrupa havacılık tarihindeki en büyük rekorları kırdığını belirten Bolat, "Bu başarının sahibi çalışanlarımız… Başarıyı onlarla paylaşacağız. Karın yüzde 15'ini dağıtacağımızı söylemiştik. Yüzde 10 civarında dağıttık. Kalanını da vereceğiz. Bu ulufe veya bağış değil, başarıyı paylaşmak" dedi.



AVUSTRALYA İÇİN ROBBIE'YLE GÖRÜŞÜYOR

THY'nin turist taşıyarak büyüyeceğini anlatan Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz. Bakanlık ABD'den 2.5 milyon turist hedefliyor. Bu sene 1.4 milyon turist geldi. Benzer şekilde Kanada, Çin ve Kore konusunda da çalışmalarımız olacak. Çin'den 2milyon turist getirmek için harekete geçtik. Yakın zamanda Osaka'yı açacağız. 15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" dedi.