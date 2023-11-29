MAPIC’te Türk bayrağını dalgalandırdılar

Cannes’daki dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarı olan MAPIC’te adeta Türk rüzgârı esti. Hem Türkiye’nin standı büyüdü hem de katılımcı sayısı arttı. Türkiye’den 16 firma yaklaşık 400 metrekarelik ‘Turkish Brands’ standıyla fuara katıldı

Türkiye'nin önde gelen perakende markaları Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu yıl Cannes'daki dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarı olan MAPIC'te adeta Türk rüzgarı esti. Hem Türkiye'nin standı büyüdü hem de katılımcı sayısı arttı. Türkiye'den 16 firma İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) önderliğinde yaklaşık 400 metrekarelik 'Turkish Brands' standıyla fuara katılırken, koleksiyonlarını yatırımcılarla buluşturdu. Türk markaları iki gün boyunca uluslararası oyuncularla, AVM ve master franchise'larla görüştü.









LAZERLİ GÖSTERİ YAPILDI

Türkiye bu yıl fuarın 'Welcome Reception'una da sponsor oldu. Cumhuriyet'in 100. yılını özel bir organizasyonla Cannes'a taşıyan İHKİB etkinliğin gerçekleştirildiği binaya ışıklı lazer tekniği ile 'Turkish Brands' logosunu yansıttı. 75 ülkenin katıldığı fuarda müşteri memnuniyetini artırmada büyük rol oynayan teknolojik gelişmeler ve kesintisiz alışverişi sağlayacak leisureup uygulamaları da sergilendi. 1.800 firmanın katıldığı fuara bu yıl sürdürülebilirlik konusu damgasını vurdu.









HANGİ MARKALAR KATILIYOR?

Fuara Türkiye'den Ac&Co, Armine, Boris Becker, Chamay, Damat Tween, Gagawa, İpekyol, Jakamen, Jimmy Key, Kiğılı, Madame Coco, NaraMaxx, Nebim, Nefeli, Penti, Perspective gibi markalar katıldı. Fuar 30 Kasım'a kadar açık kalacak.









KENEVİR İPLİKLE SU TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Türkiye'nin erkek moda giyiminde öncü markası Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bu yıl Türkiye'nin toplam 400 metrekarede markalarını sergilediğini belirterek, "Her geçen gün burada Türk markalarının sayısı artıyor. MAPIC'te hem Türk bayrağını dalgalandırıyoruz hem marka tanınırlığımızı yükseltip ihracatımıza destek oluyoruz" dedi. Yeşil moda anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Suerdem, "Yüzde 100 geri dönüşümlü ipliklerle 12 pet şişeden 1 gömlek üretiyoruz. Yaz sezonu örme grubu atıklarından dolgu elyaflı mont yapıyoruz. Sorona esaslı kumaşlardan leke tutmayan, buruşmayan pantolonlar yaptık" dedi. Şu anda pamuk ipliğinden ziyade gömlek ve tişörtlerde kenevir ipliğini kullanmaya başladıklarını anlatan Suerdem, şöyle konuştu: "Bu iplikler pamuğa göre 10 kat daha az su tüketiyor. Yani 1 gömlek üretiminde 20 litre su harcanıyorken, kenevir ipliği kullanıldığında bu miktar 2 litreye iniyor." Metaverse'de bir defile daha yapacaklarını söyleyen Suerdem, yapay zekâyla müşterinin davranışını çözümlediklerini, müşteriye teknolojiyle dokunacaklarını söyledi. Suerdem, yurtdışından çok sayıda franchise teklifleri aldıklarını söyledi.



İPEKYOL HALKA AÇILIYOR

İPEKYOL Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, önümüzdeki yıl 50-60 markayla fuara katılmak istediklerini, ticaret heyeti yapmayı planladıklarını söyledi. Bu yıl MAPIC'te Ruslar'ın olmadığını, Araplar'ın da çok fazla ilgi göstermediğini anlatan Ayayadın, "Biz fuarda yeni AVM'lerin nerelere açılacağını öğreniyoruz. Ona göre lokasyonlar belirliyoruz. Şu anda yurtdışında 54 mağazamız var. Bu sayıya 2024'te 18 tane daha ekleyeceğiz. Yurtiçinde ise 270 mağazamız var. 22 yeni mağaza daha açacağız" dedi. İpekyol, 2024'te yurtdışında Abu Dabi'de 2, Dubai'de 2, Azerbaycan ve Mısır'da birer, Rusya'da 10, Suudi Arabistan'da 2 tane mağaza açmayı planlıyor. Sürdürülebilirlik konusunun temel öncelikleri olduğunu anlatan Ayaydın, 2024 son çeyrekte markayı halka açmak için hazırlık yaptıklarını da açıkladı.









ORTA ASYA'DA GÜÇLENMEK İSTİYOR

Fuara ilk kez katılan Armine'nin Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Gülşen ise toplam 55 mağazaları olduğunu, Düsseldorf'ta showroom ve lojistik merkezi ile Avrupa pazarında var olduklarını belirtti. Orta Asya'da güçleneceklerini vurgulayan Gülşen, "Filistin'de iki mağazamız var. Ortadoğu'da da yok denecek kadar azız. Fuara geliş amacımız da markamızın bilinirliğini artırmak" dedi.



ABD VE İNGİLTERE'Yİ HEDEFLİYOR

Damat&Tween markasının sahibi Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, Türkiye, Romanya, İtalya ve İspanya'da operasyonları doğrudan yönettiklerini, İtalya'da büyük bir malikaneye taşınacaklarını söyledi. 2024'te Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, İngiltere ve ABD'de operasyon planladıklarını söyleyen Orakçıoğlu, önümüzdeki birkaç yıl içinde yurtiçi ve yurtdışı cirosunun yarı yarıya dengelenebileceğini söyledi.









TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

SABAH, Fransa'da düzenlenen MAPIC Fuarı için özel gazete hazırladı. Fuara katılan Türk perakendeciler, Turkish Brands standı önünde özel gazeteyle fotoğraf çektirirken, Turkuvaz Medya'ya da perakende sektörüne desteğinden ötürü teşekkür etti.



FABRİKAYA GÜNEŞ ENERJİSİ KURDU

Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, 2023'ü düşündüklerinden iyi kapattıklarını, 2024'te de benzer rakamları yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de beş yeni mağaza projeleri olduğunu anlatan Özkarakaşlı, "Depremden sonra Adıyaman'da franchise ile mağaza açmaya karar verdik. Bir aya kadar açılacak" dedi. Yurtdışında küresel enflasyon ve durgunluk nedeniyle sıkıntı yaşandığını, bu nedenle yurtdışı planlarını 2024 sonuna sarkıttıklarını anlatan Özkarakaşlı, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını da şöyle açıkladı: "Yeşil dönüşüm bizim için çok önemli... Üretimde de yeşil enerjiye döndük. Fabrikamızda güneş enerjisi kullanıyoruz. 3 ay önce başladı santral. Şu anda 39 bin 327 kilogram karbon salınımını engelledik."



İSPANYA'DA BAHÇEDEN KUŞ TÜYÜ TOPLUYOR

CHAMAY CEO'su Birgül Ergün, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek, "Görüşmeler yapıyoruz verimli geçiyor" dedi. Düsseldorf'ta 500 metrekarelik bir mağaza açtıklarını, talebin çok olduğunu, franchise görüşmeleriyle ilerleyeceklerini belirten Ergün, "Batum, Varşova, Los Angeles ile görüşüyoruz. Almanya'da dünya markalarının olduğu caddedeyiz. Tüm lokasyonlarda da bunu planlıyoruz. İstanbul'da da Rumeli Caddesi'nde varız. Kişiye özel çalışan ekibimiz var. Sürdürülebilirlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Yüzde 100 doğal malzemelerle çalışıyoruz. Koleksiyonlarımızda tüy revaçta... İspanya'da kuş bahçelerinden dökülen tüyleri topluyoruz" dedi.



DUBAİ'DE İKİ MAĞAZA DAHA AÇACAK

BORIS Becker CEO'su Hande Gürsoy, 4 yıllık bir marka olduklarını, ilk kez fuara katıldıklarını belirterek, "Dubai'de iki mağazamız var. 2 ay içinde iki mağaza daha eklenecek. 2024 ilk çeyrekte İstanbul'da 3 mağaza daha açacağız. Hedefimiz 60 mağazada kalmak. Seçici davranıyoruz" dedi. Boris Becker'in tüm Avrupa'da lisansını aldıklarını belirten Gürsoy, "Türkiye'de satışlarımız iyi. Bize güvenen müşteri kitlemiz var" açıklaması yaptı.