O kadar faiz artışına rağmen ne enflasyon düştü ne kur…

Bir yerde yanlışlık mı var?

Kısır döngüdeyiz.

Örneğin, 21 Mart'ta Merkez Bankası ne yapacak?

Sağdan soldan sıkıştırılıyor. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık… Zaten sorunun da 500, 250, 100 baz puan artışla çözüleceği filan yok.

O zaman?

Türkiye'de olan şişirilmiş fiyatlar dönemi…

Kim ne derse desin, bunu da sadece Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla çözemezsiniz.

Daha önce de yazdım, yine yazacağım. Ülkemizde satıcı enflasyonu var. Greedflasyon (açgözlülük vb) var. Shrinkflasyon (gramaj oyunları vb) var.

Sadece para politikasıyla bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz?

Bu ara bizim iftar sofrasında sürekli gündeme gelen Ramazan pidesi fiyatını örnek vereyim. Fırıncılar Federasyonu Ramazan başlarken ne dedi?

"İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak."

Öyle mi oldu?

Hayır…

Bizim evin orada 25 TL…

Hem de sadesi… Yumurtalı almaya kalksan 30-35 TL. Gramajla oynayan 18 TL'den satıyor. Ama hiç 15 TL'ye pide alana rastlamadım. İzmir'de bir arkadaşa sordum, pide orada da kimi yerde 20 TL kimi yerde daha pahalı.

Keza Ankara'da da…

Herkes kafasına göre fiyatı belirliyor. Nasıl oluyor, demeyin. İşte böyle oluyor.

Simitin içine bir parça peynir koyunca fiyatı 70 TL yazabiliyoruz!

Ya da bir açmayı 45 TL'den satabiliyoruz.

Aynı ürün falanca pastanede 35 TL, filanca da 30 TL…

Yaşadığımızın adına ister satıcı enflasyonu deyin, ister greedflasyon adını takın.

Şu bir gerçek, Türkiye'de fırsatçılar enflasyonla, kurla, benzinle, asgari ücretle açıklanmayacak zamlar yapıyorlar. Vurgunculuğun yeni versiyonu… Hem de göz göre göre…

Bu işi durduramazsak enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz!

Serbest piyasa sisteminin işleyişini aksatmayalım tamam da…

En azından firma kârlarının enflasyonu azdırmayacak düzeyde tutmanın yolunu bulsak?

Ya da açgözlülük yapanları tespit edip yaptırım uygulasak?

Eminim, enflasyonla mücadelede faiz artışından daha etkili olur.