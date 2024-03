Yabancılar Türkiye’yi radara aldı

Gayrimenkul devleri MIPIM’de buluştu. Türkiye gayrimenkul piyasasının yeniden yabancıların radarına girdiğini belirten GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Fırsatları takip ediyorlar” dedi

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından olan MIPIM, Fransa'nın Cannes kentinde yapıldı. Bu yıl sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı fuara Türkiye'den de 100'e yakın gayrimenkul firması katıldı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) fuarda İngiltere'deki muadil kuruluşu ile mutabakat zaptı imzaladı. İngiliz ve Türk yatırımcılar karşılıklı deneyimlerini paylaşırken, işbirliği alanlarını masaya yatıracaklar. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye gayrimenkul piyasasının yeniden yabancıların radarına girdiğini belirterek, "Türkiye'deki fırsatları takip ediyorlar" dedi.







GÜNDEM ERİŞİLEBİLİR KONUT

MIPIM'e bu yıl DEİK, Türkiye Tasarım Vakfı ve BIM4TURKEY öncülüğünde kurulan DESIGN HUB TÜRKİYE ile katılan GYODER, Türk şirketlerini uluslararası arenada temsil etti. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, MIPIM'in küresel gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri, trendleri takip etme ve en üst düzeyde sektör paydaşları ile fikir alışverişi yapma fırsatını sunduğunu belirtti. Çekici, MIPIM'de bu yılın en önemli gündem maddelerinden birisinin erişilebilir konut olduğunu belirterek, şöyle konuştu:







"Türkiye'deki gündem ile aynı... Hatta biz onların çok ilerisindeyiz. MIPIM'de GYODER'in Yeni Konut Modeli'ni de tanıtıyoruz. Bugün tüm dünyada çok ciddi bir barınma krizi yaşanıyor. Barınma her bireyin en temel hakkı. Buna karşın ne yazık ki günümüzde birçok insan uygun fiyatlı konutlara erişim konusunda zorluk yaşıyor. 'Erişilebilir konut krizi' tüm dünyanın karşı kaşıya olduğu küresel bir sorun. 2030'a kadar, UN-Habitat tahminlerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı olan 3 milyar insanın erişilebilir konuta ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Biz GYODER olarak barınma soruna çare olmak ve kentsel dönüşümün de önünü açmak için yaklaşık 2 yıl önce Erişilebilir Konut Komitesi'ni kurduk. Kiraların yarı yarıya düşmesini hedeflediğimiz modelle ilgili Türkiye'de ve Türkiye dışında ilgili taraflarla görüşmelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Kamunun kiraya veren konumunda olduğu bu modelin finansmanını, sermaye piyasası enstrümanlarını da içine alan çeşitli modellerle destekliyoruz. Kamu tarafı ile görüşmeye devam ediyoruz."



ÇEVRECİLİK ÖN PLANDA

Fuarın katılımcılarından Halk GYO Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, MIPIM'in Türkiye'nin nitelikli gayrimenkul, kentsel dönüşüm ve mega altyapı projelerinin uluslararası platformda birebir tanıtılması, Türkiye'ye olan ilgiyi fırsata çevirmek açısından da oldukça önemli bir platform olduğunu söyledi.







Gayrimenkul sektörünü değerlendiren Bekin, Evora İzmir, Paye Sakarya, Dilovası Modern Sanayi Sitesi projelerinin devam ettiğini belirterek, portföy büyüklüğünün 2023 yıl sonu itibarıyla 24 milyar TL olduğunu söyledi. İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) her iki binanın da Halk GYO'ya ait olduğunu, bir binanın Halkbank'a kiralandığını, diğeriyle ilgili görüşmelerin de sürdüğünü belirten Bekin, "Bir ya da birkaç bankaya kiraya verilebilir. Bu görüşmeleri İFM A.Ş. yapıyor" dedi. Enflasyon ve finansman maliyetlerinin düşmesinin ardından inşaat sektörünün de hak ettiği döneme yeniden kavuşacağını anlatan Bekin, "Maliyetlerin kontrol altına alınması, dijitalleşmenin hızlandırılması, müşteri odaklı anlayışın artırılması, sürdürülebilirlik ve çevreci uygulamaların öne çıkarılması, konut erişilebilirliği sorununun çözülmesi gibi adımların büyük önem taşıyor" diye konuştu.







DEPREM BÖLGESİNE 100 BİN KONUT YAPACAK

Fuarda SABAH'a açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da deprem konutları inşa ettiklerini belirterek, "Adıyaman İndere'de 100'den fazla vinç çalışıyor. Orayı komple inşa ediyoruz. 10 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım yapıyoruz. Sadece Adıyaman ve Hatay'da yaptığımız konut sayısı 50 bini geçiyor. Nisan sonrası 3 bine yakın konutu teslim edeceğiz" dedi. Deprem bölgesinde sadece konut yapmadıklarını aynı zamanda tüm altyapıyı da üstlendiklerini vurgulayan Erdem, "Altyapı bitmezse aort damarı olmayan bir yeri vatandaşa vermiş oluruz. O nedenle bu konuda Cumhurbaşkanlığı'ndan yetki istedik. Yaptığımız bütün inşaatlarda altyapıyı da üstlendik" diye konuştu.







43 ŞANTİYEYE ÇIKACAK

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan Erdem, şu anda 40'a yakın şantiyelerinin olduğunu, bu sayının 43'e çıkacağını belirterek, "Bundan sonra hedefimiz erişilebilir konut. Emlak Konut kabuk değiştiriyor. Orta ve alt gelir düzeyindeki vatandaşların erişebileceği projeler yapacağız. PTT'den Özelleştirme İdaresi'ne Milli Eğitim'den İçişleri Bakanlığı'na kadar birçok kurumla konuşuyoruz. 'Kaynak yaratıp, erişilebilir konut yapmak ve deprem bölgesine harcamak için kafa yoruyoruz. Kurumlarla protokoller yapıyoruz" açıklaması yaptı. Son dönemde Emlak Konut'un daha az ihale yapmasını ellerindeki kupon arazilerinin sayısının azalmasına bağlayan Erdem, şöyle konuştu: "Özel sektörde arsalar var. Emlak Konut da projelere prestij sağlıyor. Bazı şirketler bize arsalarını teklif ediyor. İmza aşamasında olduğumuz 3-5 iş var." THY ile Emlak Konut'un Arnavutköy'de başlattığı projenin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Erdem, "Bunlar 12 ila 15 ayda tamamlanacak" dedi.



GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na getirilen Hakkı Alp de deprem bölgesinde, en az 400 bin konutun yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu konutlar TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri aracılığıyla inşa ediliyor. Şu ana kadar bölgede 340 bin konutun ya projesi çizildi ya ihale edildi ya da yapılıyor. 45 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. 30 bin konut da önümüzdeki ay teslim edilecek. Ondan sonra da her ay 15 bin civarı konutu teslim edeceğiz" dedi. 'Yarısı Bizden Kampanyası'na 1 milyon 200 binin üzerinde başvuru olduğunu, İstanbul'da 100 bin bağımsız bölümün dönüşeceğini söyleyen Alp, "Önceki gün itibarıyla ödemeler başladı. Anlaşmasını sağlayan vatandaşlara 1.5 milyon TL ödeme yapılıyor. Amacımız olası deprem öncesinde vatandaşlarımızı güvenli evlere yerleştirmek. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için de çalışıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde mobil araç görevlendirdik. Belediyelerde ofisler açacağız. Gerekirse kapı kapı dolaşacağız" diye konuştu.



TÜRK MARKALARI İÇİN FIRSAT

MIPIM'e katılmak, Türk gayrimenkul firmaları için önemli bir uluslararası tanıtım fırsatı sunarken, firmaların ürün ve hizmetlerini geniş bir uluslararası kitleye duyurma imkânı da sağlıyor. Böylece firmanın uluslararası alandaki imajı güçlenmiş oluyor. Ayrıca, MIPIM yeni pazar fırsatları sunarken, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlayarak yeni iş bağlantıları ve gelecek dönemde iş birliği fırsatları doğurabiliyor.