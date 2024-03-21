Moskova’da Türkiye rüzgârı

Moskova’da düzenlenen MITT fuarında Türkiye odak noktası oldu. Rusya’dan yüksek talep olduğunu belirten turizmciler, “2023’te 6.3 milyon Rus geldi. Bu yıl bunu aşabiliriz, Ruslar lider pazar olur” dedi

Rusya turizm endüstrisinin en büyük ve en önemli ticari fuarı kabul edilen 30. Uluslararası Seyahat ve Otelcilik Fuarı'nda (MITT) Türk rüzgarı esti. Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla 300 metrekarelik alanda fuara katıldı.

Turizmciler, Rusya'dan talebin yüksek olduğunu, Rus turist sayısının sezonda yeniden Almanlar'ı geçebileceğini belirtiyor.



29 ÜLKE KATILDI

Seyahat ve ağırlama firmaları için etkili bir B2B etkinliği olarak tanınan MITT, her yıl Rusya ve dünyanın dört bir yanından turizm sektörü temsilcilerini ağırlıyor. Bu yıl da fuara aralarında Tayland, Sri Lanka, Mısır, Çin, BAE, Etiyopya, Ürdün, Kırgızistan, Özbekistan, Abhazya, Azerbaycan, Belarus'un da olduğu 29 ülke ve Rusya'nın 58 bölgesinden 790 firma katıldı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği de Kuzey Kıbrıs standında yerini aldı.









İLGİ YOĞUN

Fuarın açılışında stantları gezen Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı dünyada sıkıntılar yaşadığını, buna rağmen fuara ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Sonuç alıcı bağlantıların yapılacağını düşünüyorum" dedi.

Rusya'da Türkiye'ye ilişkin algının çok olumlu olduğunu belirten Bilgiç, "Geçen yıl 6 milyon 300 bin Rus turist ülkemize geldi. Bu yıl yaptığımız hazırlıklarla bunu daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu sayının yarısından fazlası Antalya'ya geliyor. İstanbul'a da 2 milyona yakın Rus turist geldi. Uçuşlara ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul Rusya'nın dışa açılan kapılarından birisi. En azından transit gelen yolculara İstanbul'u tanıtıp, gezdirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.









TURİZM YILI

TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir, Rusya'nın Almanya ile birlikte Türkiye'nin ana pazarı olduğunu belirterek, "Geçen yılki rakamların üzerinde kapatabiliriz" dedi. Yaptırımlardan dolayı Rus turistlerin hiç gitmedikleri ülkelere gittiğini ya da iç turizmi hareketlendirdiğini anlatan Taşdemir, "Antalya'nın Ruslar'ın ana destinasyonu olması güzel ama Rusya'dan İstanbul'a Kapadokya'ya gelen Rus turist sayısını da artırmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise fuara bu yıl oldukça yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Türkiye destinasyonlarda ilk sırada. Kasımda ilk defa Ruslardan erken rezervasyon aldık. Bu yıl artıda geçer. Almanlar'ın Rusya'nın önüne geçtiğini bakanımız ITB Fuarı'nda açıkladı. Ancak ben Ruslar'ın yerlerini kaptırmayacaklarını düşünüyorum. Bu yıl turizm yılı olacak" dedi.



HEDEF 4.5 MİLYON TURİST

BARUT Hotels Ticari Direktörü Erol Canga, fuara Türk operatörlerin daha fazla katılım sağlaması gerektiğini belirtirken, "Veriler geçen yıldan daha iyi gidiyor. Bayramda tüm tesislerimiz neredeyse doldu. Fuardan aldığımız rezervasyonlar geçen yıldan yüzde 15-20 daha iyi" dedi. Royal Group Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Barut da son 5 yıldaki en iyi fuar olduğunu belirterek, "Seyahat acentaları ile görüşmelerimiz oldu. Akdeniz destinasyonu olarak bakıldığında Türkiye-Antalya öne çıkıyor. Şu anda bölgeye gelen turist sayısı 3 milyon, bunu 4-4.5 milyona çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. Taksim'deki Point Hotel'in Genel Müdürü Nuri Kalyoncu, Rusya'da İstanbul'u ön plana çıkarmak gerektiğini belirterek, "Rus turistlerin birçoğu Antalya'yı başka bir ülke sanıyor. İstanbul'u da Ruslar'a tanıtmak gerekiyor" mesajı verdi.



KART YERİNE UYGULAMA

RUSYA'YA yaptırımlar nedeniyle banka kartlarının çalışmaması Türkiye'ye gelecek turistler için en büyük handikap. Bu sorunu gören bir grup girişimci Letim uygulaması geliştirdi. Uygulama da fuarda tanıtıldı. Letim'in yöneticilerinden Volkan İleri, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: "Rusya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onayladığı bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamayı cep telefonuna indiren turistler oraya para aktaracak. Para otomatik olarak TL'ye çevrilecek. İsterlerse uygulama üzerinden isterlerse Troy kart altyapısıyla kendilerine kart vererek alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Eylülde uygulamayı bitirdik. Şu anda 70 bin kullanıcısı var. Bu yıl kullanıcı sayısının daha da artmasını bekliyoruz."









SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi Rusya'daki MITT Fuarı için özel gazete hazırladı. Türkiye'nin tanıtıldığı özel ek Rusya'nın ünlü gazetesi Kommersant işbirliği ile Moskova'da da dağıtıldı. Fuara katılan turizmciler SABAH'a teşekkür etti.