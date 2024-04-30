Suudiler’den Kalyon’a ortaklık teklifi

Suudi Arabistan’ın en büyük şirketlerinden NEOM, Kalyon İnşaat’a ortaklık teklif etti. Murathan Kalyoncu, “Kalyon, küresel bir güç oluyor” dedi

Türkiye'de büyük projelere imza atan Kalyon İnşaat, global şirket oluyor. Romanya'da Avrupa'nın en büyük boru hattının inşaasını üstlenen şirket, Katar'da milyar dolarlık gaz, Cezayir'de demiryolu, Suudi Arabistan'da havalimanı projesine talip oldu.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Önümüzdeki günlerde yurtdışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görüneceğiz. Gözümüzün kestiği riskleri alacağız ve organik bir büyüme istiyoruz. Kalyon İnşaat ve Kalyon Holding olarak küresel bir güç haline geliyoruz" dedi.









TÜRK ŞİRKETLERE İŞ

Suudi Arabistan'daki ofislerini tekrar faal hale getirdiklerini, ülkede ihaleye çıkacak havalimanı projesiyle ilgilendiklerini belirten Kalyoncu, "Vakti geldiğinde projeye talip olacağız. NEOM kapsamında da projelere bakıyoruz. Bir şehir inşa ediliyor ve altyapı projelerine ihtiyaç olacak. NEOM'un bize bir teklifi oldu. Onu da değerlendiriyoruz. 'Konsorsiyum olarak sizlere ortak olalım, altyapı işlerini birlikte yapalım' dediler. Görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.







Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Kalyoncu, projenin yüzde 30'una yakınının tamamlandığını, yaklaşık 308 kilometrelik boru hattının 300 metrelik kısmının indirmesini bitirdiklerini belirtti.

Projenin Türkiye ekonomisine katkısına değinen Kalyoncu, "Burada 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanıyoruz. Projemizin yaklaşık 200 milyon euroluk kısmı borudan oluşuyor. Bunun neredeyse tamamını Türk çelik boru üreticilerinden aldık. Yani ihracat oluyor" ifadelerini kullandı. İhalede Çinli, İspanyol, İtalyan rakiplerini geride bırakarak projeyi üstlendiklerini anlatan Kalyoncu, "Bu projeyle kendimizi Avrupa'ya akredite etmiş oluyoruz" mesajı verdi.









TRANSGAZ'DAN DAVET GELDİ

Kalyoncu, Romanya'da şu anda ihaleye çıkmaya hazır olan iki doğalgaz çevrim santrali (300 ve 800 megavat) bulunduğunu, bu projelerle de ilgilendiklerini, İspanya'da bir şirketle işbirliği içinde olmayı düşündüklerini kaydetti. Moldova'nın gaz iletimini Romanya gaz şirketi Transgaz'ın sahiplendiğini söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu: "Orada da bizimle ilişkilerde bulunmak istiyorlar. Ayrıca, Afrika'da 4 bin kilometrelik bir doğalgaz boru hattı alacaklar. Nijerya'dan başlayacak şekilde... 'Oraya gittiğimiz takdirde Kalyon'u yanımızda görmek isteriz' dediler. Kalyon olarak vazgeçilmez, hatta sürekli davet edilen bir firma haline geldik."









CEZAYİR VE KATAR'I TAKİBE ALDI

Katar'da şu anda takip ettikleri çok büyük bir proje olduğunu bildiren Kalyoncu, "Milyar doların üzerinde gaz projesi... Silivri'de yaptığımıza çok benzer. İnşallah yakın zamanda o konuda da güzel haberlerimizi sizlerle paylaşmış oluruz" diye konuştu. Cezayir'de bir demiryolu projesiyle ilgilendiklerini anlatan Kalyoncu, 10 ay önce Ukrayna'ya gittiğini ve ülkede şu anda takip ettikleri bir demiryolu projesi olduğunu aktardı. Kalyoncu, "Amerika'da gaz ve petrol işleri olan bir firmanın satış bilgisi geldi. Onu fırsat olarak değerlendirebiliriz" dedi.