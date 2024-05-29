Vergide istisna ve muafiyetlerin kaldırılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Hatırlarsınız, daha önce de yazmıştım. 2024 Bütçe Kanunu'na göre gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim vergisi kanunları kapsamında toplam 642 adet vergi muafiyeti ve istisnası var. Bu yıl için alınmasından vazgeçilen vergi geliri tutarı 2.2 trilyon TL. 2025'te 2.7 trilyon TL, 2026 için ise 3.2 trilyon TL. Vazgeçilen gelirin büyük bölümü asgari ücretlinin vergi istisnası ve engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti… Bunlar kaldırılmayacağına göre, hangi istisnalar listeye girecek?

Öğrendiğim kadarıyla epeyce yol kat edilmiş… Maliye'nin kafasında ev sahiplerini ilgilendiren gelir vergisi istisnası da var. Gelir İdaresi Başkanlığı mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasını bu yıl için 33 bin TL olarak belirlemişti. Buna göre, evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemiyordu. Şimdi bunun kaldırılması gündemde. Bana göre, zaten yüksek olan ev kiralarının daha da artmasına zemin hazırlayacak bir adım olur. Belki, birçok evin kirası yıllık 33 bin TL'nin üzerinde… Ama bu ev sahiplerinin kira artışına bir bahane olabilir. O nedenle dikkat etmek gerekir.

Bir diğer düşünülen istisna da yine gayrimenkulle ilgili… Gelir Vergisi Kanunu'na göre evini satmak isteyen vatandaş, gayrimenkullerini aldıktan 5 tam yıl içinde elden çıkarırsa, bu değer artışı kazancı olarak değerlendiriliyor ve vergiye tabi tutuluyor. Eğer elden çıkarma 5 yıldan daha fazla bir sürede gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak kabul edilmiyor ve vergilendirilmiyor. Maliye'nin bu 5 yıllık süreyi kaldıracağı belirtiliyor. KDV'deki muafiyetler de Maliye'nin çantasında… KDV muafiyetlerinin sayısının yarı yarıya azalması bekleniyor. Kurumlar ve Gelir vergisi kanunlarındaki istisnaların da yarı yarıya azaltılması gündemde… Maliye'nin hazırladığı liste Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra netleşecek.

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ÖTV 5 SAYILI LİSTE Mİ GELİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerden önce yeni vergilerin gündemde olmadığını açıklamıştı. Özellikle enflasyonist yeni vergiler olmayacağının, kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağının altını çizmişti. Fakat son dönemde özellikle lüks tüketimle bağlantılı olarak oto yedek parçalarının olduğu bir listenin hazırlandığı belirtiliyor. Biliyorsunuz, ÖTV, genel anlamda lüks tüketim mallarının yanı sıra toplumun bazı zararlı tüketimlere teşvik edilmemesi için konan bir tüketim vergisi. Maliye'nin de özellikle ithal oto parçalarıyla ilgili bir çalışma yaptığı söyleniyor.