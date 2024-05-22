Ayın başında Maliye'nin enflasyon ortamında kârına kâr katıp, iş vergiye gelince ödemeyen şirketleri mercek altına aldığını yazmıştım. Hatta yaklaşık 100 bin mükellef analiz edilerek, 1.000 mükellefin ödediği verginin yüzde 5'in altında olduğunun tespit edildiğini, bu şirketlere vergi incelemesi başlatıldığını gündeme getirmiştim. Maliye incelemeleri tamamlamaya başlamış…

Dün demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildiği haberleri gündeme geldi. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyormuş. Bu iki firmanın demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleştiği, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattıkları söyleniyor.

Firmaların adı mahremiyet nedeniyle gizli tutuluyor. Cezayı alanlardan ses yok. Ama ceza almayanlar açıklama yapıyor. İsdemir ve Erdemir ile Kocaer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulandığı belirtilen yüksek tutarlı cezalara herhangi bir şirketlerinin konu olmadığını bildirdi. Kimin ceza aldığının da çok önemi yok aslında…

Önemli olan Maliye'nin vergi kaçağıyla ilgili proaktif adımlara başlaması… Bunlarla sınırlı kalmayacağı da sık sık dile getirildi.

Sırada kim var, derseniz.

Mükelleflerin analizlerinde gıda perakende, inşaat, otomotiv, maden ve beyaz eşya gibi sektörlerde vergi dışı bırakılan kazancın yüksek olduğu tespit edilmişti.

Önümüzdeki günlerde başta kuyumcular ve doktorlar olmak üzere yüksek kazanç sağlamalarına rağmen çeşitli yollarla vergi kaçıranlar tek tek ortaya çıkacak.

Bu neyi sağlayacak biliyor musunuz?

Sosyal adaleti…

Düşünsenize bu yüksek kârlarına rağmen vergi ödemeyenler, daha düşük kârla çalışıp devlete yükümlülüklerini yerine getirenlerle aynı sofrada…

Bu haksız rekabete neden oluyor.

Ya da yüksek enflasyonla maaşları iyice eriyen asgari ücretliden otomatik vergi kesilirken, paraya para demeyen şirketlerin vergiden kaçması sosyal adaleti yıpratıyor.

O nedenle şu anda Maliye'nin çabası takdire şayan…

Bence yeni vergi reformunda 'servet vergisi' de gündeme gelmeli… Türkiye'de ciddi bir gelir ve servet dağılımı bozukluğu olduğu ortada… Bu vergi adaletsizliğini bir nebze de olsa yok edebilir. Esasında zenginden daha çok vergi alınması konusu uzun süredir ekonomi dünyasının gündeminde… Geçen ay Oxfam'ın yayınladığı rapor tartışılmıştı. Konu G20'de de gündeme gelmişti. Birçok devletin maliye bakanının bu fikri benimsediği belirtiliyor.

Bakarsınız yakında milyarderler yüzde 2'lik bir servet vergisiyle karşı karşıya kalır!