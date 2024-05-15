İş büyüktü, daha da büyüyor.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın davası sürerken, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde yurtdışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri, firariye kaçarken yardım-yataklık eden emniyet personeli, isimleri ortaya çıkınca görevden uzaklaştırılmaları, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Hedef Cumhur İttifakı' açıklamaları…

Ankara karışık…

Belli ki, yeni bir komplo daha devreye sokuluyor.

Meselenin emniyet-yargı ayağında enteresan gelişmeler yaşanırken, finans bacağı da hareketli…

Biliyorsunuz, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği geçen yıl ekim ayında 43 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Fon da şirketlerin yönetimlerini oluşturdu. Aslında o dönemde 3 aylık atama yapılmıştı. Sonradan süre dolunca Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği yeni bir kararla TMSF'nin kayyumluğunu devam ettirdi. (43 şirketten 8'i hakkında yeniden kayyum atama kararı verilmedi. Toplam 36 şirkette TMSF'nin kayyumluk görevine devam etmesine karar verildi.)

Bu şirketlerde yapılan incelemelerde çoğunda adreslerin boş olduğu tespit edildi. Şu anda ticari faaliyeti olan iki şirket var. Biri Ayyıldız Tünel diğeri De Solar 7 Enerji Üretim… Kuruluşunda olsa da bazılarını devretse de bu şirketlerin hiçbirinde Bora Kaplan'ın adına rastlayamıyorsunuz. O nedenle hesap hareketleri MASAK tarafından didik didik aranıyor. İddianamesi kabul edilen davanın 4 Kasım'daki ilk duruşması öncesinde bilgiler ortaya dökülecektir.

Peki ya eğlence mekanları?

Malumunuz, Bora Kaplan'ın Ankara'da birçok eğlence mekanı var. Esasında yemek, organizasyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketi var. Bunların 6'sı faal…

İşin ilginci bu soruşturma kapsamında Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Albüm, Trend ünvanlı mekanlar da TMSF'ye geçti. Görüyorsunuzdur hemen her gün bu eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma var.

Devlet gece kulübü işletir mi, işletiyor!

Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Burada TMSF'nin suçu yok. Yargı öyle karar almış…

Ama doğru değil…

Yarın içeride uyuşturucu trafiği dönse kim sorumlu olacak! Yahu bu mekanlara hiç kayyum atanmasaydı ne olurdu yani?

Kendi kendine kapanıp giderdi buralar…

Anlayacağınız, şu anda meselenin emniyet ayağında yaşananlar gibi garabet bir durum var.