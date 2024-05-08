Dubai’ye Türkiye çıkarması

Ortadoğu pazarının en önemli fuarı olan ATM Dubai’de Türk turizmciler gövde gösterisi yaptı. 60 milyon turist hedefine kilitlenen turizmciler, yukarı yönlü bir trend olduğunu belirtiyor

Ortadoğu'nun en büyük turizm etkinliklerinden biri olan Arabian Travel Market'e (ATM) Türk turizmciler çıkarma yaptı. 100'den fazla otel ve acentenin katıldığı fuarda önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Turizm sektörü pazardaki konumunu güçlendirmek için yüzlerce görüşme yaptı. İki haftadır turizmde yukarı giden bir trend olduğunu belirten Türk turizmciler, yıl sonunda 60 milyon turist hedefini zorlayacaklarını söyledi.







'İnovasyonu Güçlendirmek: Girişimcilik Yoluyla Seyahati Dönüştürmek' temasıyla Dünya Ticaret Merkezi'nde, Dubai Emiri Raşid el-Maktum tarafından açılan fuar, 165'ten fazla ülkeden 2.300 katılımcıya ev sahipliği yapıyor. ATM 2024'te aralarında Çin, Makao, Kenya, Guatemala ve Kolombiya'nın da bulunduğu birçok yeni destinasyon tanıtılıyor. ATM'ye geri dönen ülkeler arasında İspanya ve Fransa da yer alıyor. 41 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Mercan DMC ve İstanbul Ticaret Odası, Artaş, Türk Hava Yolları stantlarında Türk turizmciler, önemli işbirlikleri yaptı.







İKİ HAFTADIR TREND YUKARI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ATM 2024'e bu yıl Türkiye'den büyük bir katılım olduğunu, bunun sonucunun pozitif yansıyacağını belirterek, "İlk defa bu sene Ortadoğu işi yapan tüm üyelerimiz burada yerini aldı. 2023'e yavaş başlamıştık. Deprem arkasından bölgede yaşanan savaşlar etkilemişti. Bu yıl daha iyi başlandı. Özellikle son 2 haftadır yukarı giden bir trendle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'a bekledikleri kadar ziyaretçi gelmediğini, gelen Ortadoğulu turiste de Türkiye'nin savaşın değil, insanlığın yanında olduğunu anlattıklarını söyleyen Eresin, "Sanırım onlar ülkelerinde dönünce anlattılar ki, son dönemde ciddi bir yükseliş trendi var. Biz turizmciler olarak 60 milyon turist hedefine kilitlenmiş durumdayız. Alternatif pazarlara bakıyoruz. Çin'e gideceğiz. 27 Mayıs'ta Şangay'da fuara katılacağız ve work shop yapacağız" diye konuştu. Turistlerin en çok yeme-içme fiyatlarındaki pahalılıktan şikâyet ettiğini söyleyen Eresin, döviz kurlarının yükselmemesi nedeniyle turizm yatırımcılarının zorlandığını belirtti.







TAKSİ BİTTİ SIRADA RESTORAN VAR

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık da, İstanbul'un uzun zamandır doluluk ve fiyat anlamında aşağıda olduğunu ancak son 2 haftadır yükselişin başladığını söyledi. Yaşık, "Bölge bölge değişebilir ama Sultanahmet'te neredeyse yer bulamazsınız" dedi.

Yaşık, Ortadoğu'daki sıkıntılar nedeniyle yaşanan turist kaybını, Avrupa'da farklı destinasyonlarla kapatmaya çalıştıklarını vurguladı. Yaşık, Ortadoğu'daki turistin daha önce taksi sorunundan bahsettiğini şimdi ise gündemlerinde yeme-içme fiyatlarındaki pahalılık olduğunu vurguladı.







İLK 4 AYDA HEDEFLERİ TUTTURDUK

Fuara 80 metrekarelik standıyla katılan Artaş Hotels Group'un Turizm Koordinatörü Ali Hasdemir, pazardan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Biz grup olarak 12. otelin inşaatını yapmaya başladık. İlk 4 ayı hedefler doğrultusunda kapatıyoruz. Gelen rezervasyonlar da iyi. Körfez turisti azaldı ama sezonla da alakalı... Önümüzdeki sezonda beklentimiz çok daha yüksek. Geçen yıl tüm ülke olarak 'şahlandık' demiştik. Ancak deprem, savaşlar, seçim nedeniyle hedeflerin dışında kaldık. Bu yıl yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Körfez'de 2022'deki şahlanma olmaz ama hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum. Genel turizmde de ilk 4 ay iyi gitti. Farklı pazarlara da bakıyoruz. Hindistan pazarına gittik. Japonya'dan seri grup ağırladık. Kore ve Çin pazarına da yoğunlaşacağız" dedi. Bodrum'da Swissotel'i aldıklarını hatırlatan Hasdemir, "Şubatta gruba Bodrum'u dahil ettik. Bu yıl ilk tecrübe olacak" diye konuştu. Grubun iki yılda beş otel yatırımı yaptığını söyleyen Hasdemir, "Bu büyüme bildiğim kadarıyla hiçbir grupta yoktur. Asıl sektörümüz inşaat... Önümüzdeki yıl grup büyük projeye başlayacak. Orada da otel yatırımı olacak. 12. Otelimiz de Halkalı'da. 204 odalı Marriott olacak" ifadelerini kullandı.







TGA'DAN EMİRATES İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da fuarda açtığı stantla Türk turizmcilerinin kendilerini pazarda tanıtmalarının yolunu açtı. Ajans Türkiye'nin tanıtımı için de Körfez bölgesinde önemli işbirlikleri yaptı. Emirates ile Türkiye'nin hem yeni hem de yerleşik pazarlarda bir turizm destinasyonu olarak görünürlüğünü artırmak için işbirliği yapma konusunda anlaşmaya varıldı. Ortaklık, Emirates'in Avrupa'daki Ticari Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc ve TGA Genel Müdürü İsmail Bütün'ün katılımıyla, Emirates Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Baş Ticari Sorumlusu Adnan Kazım'ın da katılımıyla resmileştirildi. Yeni işbirliğiyle Emirates ve TGA, Türkiye'ye tanıtım gezileri düzenlemeyi ve ülkenin kendine özgü güzelliklerini ortaya koyan ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başlatmayı planlıyor. Emirates İstanbul'a haftalık 21 uçuş gerçekleştiriyor. TGA Genel Müdürü İsmail Bütün, Türkiye'nin geçen yıl 56.7 milyon ziyaretçi ağırladığını belirterek, "2023 en iyi yıldı. İstanbul, 17.4 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri oldu. 2024'ün ilk çeyreğinde 9 milyondan fazla ziyaretçi çekerken büyümemiz devam ediyor. Üç ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 arttı" dedi.







ORTADOĞULU TURİST KARADENİZ'İ SEVİYOR

Geçen yıl Türkiye'ye 350 bin turist getiren Mercan DMC'nin Genel Müdürü Mehmet Mengü, "Bizim pazarımızın yüzde 70'i Ortadoğu. Bu coğrafyadan 2 milyona yakın turist geliyordu. Bizi bölgedeki gerginlik olumsuz etkiledi. Fiyatların artması müşteride reaksiyona neden oluyor" dedi. Lokasyon olarak da fiyat-fayda açısından da Türkiye'yle rekabet edecek destinasyonun az olduğunu anlatan Mengü, "Körfez bölgesindeki turistte Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan ve Mısır ile rekabet ediyoruz. Fiyatta bizden daha iyiler ama kalitemizi yakalayamazlar" dedi. Türk turizmcilerinin krizlere bağışıklığının yüksek olduğunu anlatan Mengü, şunları anlattı: "Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yılda 50 bin turist kaybı yaşayabiliriz. Bu ülkelerden kaybı Uzakdoğu'dan karşılamak istiyoruz." Körfez turisti açısından Karadeniz'in popüler olmaya devam ettiğini vurgulayan Mengü, "Karadeniz'in geldiği nokta şahane... Ama yatak enflasyonu var. Arz talepten çok daha yüksek" mesajı verdi.







SABAH'IN FUARA ÖZEL EKİNE BÜYÜK İLGİ

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman ve SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör fuarda turizmcilerle bir araya geldi. SABAH'ın fuara özel olarak hazırladığı ek ilgiyle okundu.