Maliye’den 7/24 denetim

Maliye, kayıtdışılıkla mücadelede yeni bir evreye geçti. 24 saat esaslı denetimler başladı. 81 ilin giriş-çıkışında ticari araçlar durdurulup, belgeler kontrol ediliyor. 4 günde 29 milyon TL ceza kesildi

Kayıt dışılıkla mücadelede işi sıkı tutan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 saat esaslı denetimlere başladı. 81 ilin girişinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın denetim elemanları nöbet tutuyor. Ticari tırlar ve kamyonlar şehir girişlerinde durduruluyor. Sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli faturanın düzenlenip düzenlenmediğine bakılıyor. Kayıt dışı mal ve işçi kontrolü de yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında gerek saha denetimlerini gerekse risk analizine dayalı denetimlerini artırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı uzmanlar, ülke genelinde hazırlanan denetim planları ile çerçevesinde sahada görevini yerine getiriyor. Denetimler 24 saat çalışma esasıyla tüm Türkiye'de devam ediyor.









YOL DENETİMLERİ BAŞLADI

Maliye, ticari araçların yol denetimlerine de başladı. 24 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 211 noktada eş zamanlı denetimler başlatıldı. 81 ilde şehirlerin giriş ve çıkış noktalarında yol denetimleri yapılıyor. Denetimlerde mal sevkiyatı yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol ediliyor. Mal sevkiyatı sırasında araçta bulunması gereken sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli faturanın düzenlenip düzenlenmediğine bakılıyor.

Ticari taşıma işlemini ücret karşılığında gerçekleştirenler tarafından düzenlenmesi gereken taşıma irsaliyesinin düzenlenip düzenlenmediği de kontrol ediliyor.









ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı uzmanlar, belge düzenine uyulmadığını tespit ederse, özel usulsüzlük cezası kesiyor. Araçta bulunması gereken sevk irsaliyesi ile taşıma irsaliyesi için ayrı ayrı 3.400 lira para cezası uyguluyor. Taşınan mala ilişkin yasal sürede fatura düzenlenmediğinin tespiti halinde ise fatura için 3.400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor.



BEYANLA KARŞILAŞTIRMA

Denetimlerle, taşınan malın gerek taşıyıcı mükellefin, gerekse malı alan ve satanın kayıtlarında yer alıp almadığı tespit ediliyor. Gelir İdaresi, elde ettiği verileri, mükellef beyanlarıyla da karşılaştıracak.









4 GÜNDE 29 MİLYON TL CEZA

Dört günde 211 noktada 17 bin 580 mükellef denetlendi. Bu denetimlerde belge düzenine uymadığı görülen 6.974 mükellefe yaklaşık 29 milyon TL ceza kesildi. Denetimlerde 174 mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, 81 çalışanın (şoför) ise sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için tutanaklar Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi. Yapılan denetimlerde; yaş sebze-meyveden inşaat malzemesine, mobilyaya, elektrikli eşyaya kadar kayıt dışı çok sayıda ürün sevkiyatı yapıldığı görüldü.