Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili gündeme her gün yeni bir iddia geliyor.

İşin magazin kısmını bir tarafa bırakıp "Yeni atanan savcı ne yapıyor? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen güzellik salonları işliyor mu? MASAK Raporu ne zaman çıkıyor?" sorularının peşine düştüm. Bazı bilgilere ulaştım…

Biliyorsunuz, Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcı Erzurum'a sürülünce yerine yeni bir savcı atanmıştı. Yeni savcı öğrendiğim kadarıyla işi epeyce sıkı tutuyor. Para trafiğinin izi Polat'ların kurdurduğu aplikasyonda aranıyor.









Biliyorsunuz, Polat çiftinin 'sır kapısı' denilen sosyal medyada 'mistikdiyebiri' isimli hesabı olan Mustafa Özalp 1.8 milyon TL'yi Ankara'dan kaçırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı. Polat çiftinin sosyal medya hesapları, e-ticaret platformlarındaki hesapları ve mobil uygulamaya ait tüm işlemlerini Özalp'in yönettiği söyleniyordu. Özalp'ın en önemli görevi Polatlar'a ait ürünlerin satışının yapıldığı mobil uygulamanın üye sayısını artırmaktı. Dilan Polat, sosyal medya hesaplarından ürün paylaşırken, bu aplikasyon linkine müşterilerini yönlendiriyordu. Polat çiftinin mobil uygulama kurması ve müşterilerini devamlı buradan alışveriş yapmaya yönlendirmesinin sebebi akladıklarını paranın takibinin daha zor yapılacağını düşünmesiydi. 1.2 milyona yakın kişiye ait data bulunan bu aplikasyonun şifreleri de Mustafa Özalp'teydi.

Duyduğuma göre, Mustafa Özalp şifreleri vermeyince Emniyet, savcılık ve TMSF aplikasyonu hackleyerek bu datalara ulaşmış… Şimdi bu datalar, e-ticaret platformlarındaki verilerle karşılaştırılıyor. Fiktif satışlarla 10 liralık cironun 100 TL olarak nasıl gösterildiği inceleniyor. Şirketin POS cihazlarının kullanımına da İYZİ Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. hesaplarına da tek tek bakılıyor.

Kıbrıs-Ermenistan-Gürcistan- Türkiye bağlantıları inceleniyor. Şirkette 'çift kayıt' tutulan muhasebe kayıtları da didik didik ediliyor. (Malum, Polat çifti tutuklandığında gelen ihbarlar da gizli tanıklar da meselenin yasa dışı bahisle bağlantısını anlatmıştı. İddialara göre, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı; Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklandığı belirtilmişti.)

İddianame için MASAK'ın yeni raporu bekleniyor. Yakın zamanda raporun tamamlanıp, iddianamenin hazırlanacağı belirtiliyor.

Bakalım Polat dosyası nereye uzanacak!