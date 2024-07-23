Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Türkiye doğalgaz aramalarındaki gücünü artırmak için filosuna bir gemi daha ekliyor. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Singapur’dan 27 Temmuz’da yola çıkacak

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğalgaz üretiminde yeni bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğalgaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin 52 gün sonra Türkiye'de olması bekleniyor. Platformda, 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgaz üretilecek. Böylece, Karadeniz gazı deniz üzerinde üretilip, karaya ulaştırılacak. Türkiye yeni teknikleri devreye sokarak doğalgaz üretimini artırmak istiyor.



10 MİLYON M3'E ÇIKACAK

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyip, boru hatlarıyla karaya taşıyacak. Sakarya Gaz Sahası'nda halen günlük üretim 5.5 milyon metreküp. Bu, 2.4 milyon evin doğalgaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabildiği anlamına geliyor. Ağustosta üretimin 6 milyon metreküpe çıkması, yeni geminin gelmesinin ardından da yıl başında 10 milyon metreküpü bulması bekleniyor. İkinci fazda üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.



AYRIŞTIRILACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda çıkarılan doğalgaz, kuyu başlarındaki toplama merkezlerinden borulara veriliyor. Karadaki Filyos tesisinde işleniyor. Bu gemi denizin üzerinde gaz işleme tesisi gibi çalışıp, içindeki istenmeyen maddeler ayrıştırıldıktan sonra karaya gönderilecek.



İNŞA ETSEK 5 YIL SÜRER

Gaz platformunun sıfırdan inşasının 5 yıl süreceğini anlatan uzmanlar, revize edilip satın alınan platformun maliyetinin yeni üretimden yüzde 60 daha az maliyetli olduğunu belirtiyor. Yeni platform ile Türkiye, adını dünya liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak.







BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl kasım ayında A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında, Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir gemi ekleyeceklerini duyurmuştu. Bakan Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" demişti. Bayraktar, geminin Singapur'dan alınacağını belirtmişti.







FİTİLİ BERAT ALBAYRAK ATEŞLEDİ

Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğalgaz keşfi gerçekleştirmişti.



İŞTE TÜRKİYE'NİN MİLLİ ENERJİ FİLOSU



Yeni gemiyle Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu 7 gemiye çıkacak. Halen Türkiye, kendi kara sularında 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.







BARBAROS HAYREDDİN PAŞA GEMİSİ: 31 Aralık 2012'de satın alındı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyip, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Şu an Kastamonu açıklarındaki İnebolu Limanı'nda göreve hazır şekilde bekliyor.







MTA ORUÇ REİS GEMİSİ: 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Zonguldak açıklarındaki Filyos Limanı'nda bulunan gemi, eylül sonunda Somali'ye gitmeye hazırlanıyor.







FATİH SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 2017'de envantere katıldı. 2020'de Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen gemi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 2020'de Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine imza attı.







KANUNİ SONDAJ GEMİSİ: 2020 başında filoya dahil oldu. Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.







ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ: 2022'de filoya katıldı. Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "En güçlüsü" olarak görev yapıyor.