Rüzgâr Türkiye için doğru yönden esiyor

OVP’nin sonuçlarının alınmaya başlandığına dikkat çeken TAİK Başkanı Murat Özyeğin, “2003-2005 döneminde benzer program uygulandı. Portföy yatırımları devam edecek. Daha sonra doğrudan yabancı sermaye girişi hızlanacak” dedi

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, rüzgârın Türkiye için doğru yönden estiğini belirterek, bunun akılcı şekilde kullanıldığını, şu anda gelen portföy yatırımlarının devam edeceğini, daha sonra da doğrudan yabancı sermaye girişinin hızlanacağını söyledi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) organize ettiği Yatırım Konferansı'nı değerlendiren başkan Murat Özyeğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 6 bakanın katıldığı organizasyona ABD'li yatırımcıların en üst düzeyde isimleriyle geldiğini söyledi.

Özyeğin, Goldman Sachs'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yer aldığı buluşmada ise 190 yatırımcıyla Türkiye ekonomisinin değerlendirildiğini belirtti.







2005-2007'YE BENZİYOR

Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuçlarının alınmaya başladığının anlatıldığı toplantılara ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Özyeğin,"2003-2005 döneminde de buna benzer bir program uygulandı. 2005, 2006, 2007'de sırasıyla Türkiye'ye 25, 30 ve 32 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Ben bu dönemi de o sürece benzetiyorum. Önce portföy yatırımları geliyor. Bazı reformları gerçekleştirdiğimizde arkasından doğrudan yabancı sermaye de giriş yapacaktır. 2025, 2026 ve 2027'de benzer bir süreç yaşamamamız için hiçbir sebep yok" dedi.







MEYVELER ALINIYOR

Türkiye'nin 19 yılda yatırım yapılabilir seviyeye geldiğini, ancak bu seviyeye şimdi daha kısa sürede gelinmesinin arzuladığını anlatan Özyeğin, "Bir yıl önce ABD'deki toplantıda hikâyenin başlangıç aşamasındaydık. Şimdi ise güçlü çıktılarla buradayız, ekonomi yönetiminde de bu özgüven var" mesajı verdi.

OVP'nin ikna edici noktaya geldiğini, meyvelerinin de alınmaya başladığını anlatan Özyeğin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantılarda reyting kuruluşlarının not artırmasını, enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını, bütçe açığının yüzde 3'ün altına ineceğini, cari açığın düştüğünü anlattığını vurguladı. Özyeğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın Citi'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvesine 29 yabancı yatırımcının katıldığını da anlattı.



TİCARETİN ROTASI YENİDEN ÇİZİLİYOR

Türkiye-ABD ticaretiyle ilgili olarak 2013'te Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefiyle ilgili raporun güncelleneceğini açıklayan Özyeğin, "O zaman hedef 100 milyar dolar olarak belirlenmişti. 75 milyar dolar ara hedef koyacağız. Yılın son çeyreğinde çalışmaya başlayacaklar. Yılbaşına kadar hazırlanmış olacak. Şu anda hizmetler dahil ticaret hacmi 42 milyar dolar. 2 milyon ABD'li turist hedefi var. Bu hedefte 1.7 milyon turiste ulaştık. ABD'nin Türkiye'deki yatırım miktarı 60 milyar dolar seviyesinde. Türklerin ABD'deki yatırımları da 11 milyar dolar civarında. ABD'de ne kadar istihdam yaratırsak orada ülke olarak lobimiz de güçleniyor" diye konuştu.



EKİMDE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI GELİYOR

24-25 Ekim'de TAİK bünyesindeki dijital çalışma grubunun girişim sermayesi fonlarını Türkiye'ye getireceğini söyleyen Özyeğin, "15-20 yatırımcı gelecek" dedi.