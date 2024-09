Türkiye’ye yatırım sözü

15. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ABD’li yatırımcılarla bir araya gelindi. Dev şirketlerin tepe yöneticilerinin katıldığı toplantıda Türkiye’ye yeni yatırımların sözü verildi

Birleşmiş Milletler (BM) Toplantıları için New York'tayız. Her yıl BM toplantıları ile paralel DEİK çatısı altındaki Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nı da düzenliyor. Bu yıl da gelenek değişmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla yuvarlak masada bir araya geldi.



ÜST DÜZEY KATILIM

15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda diğerlerinden farklı olarak çok üst düzey isimlerin katılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Amazon'dan GE Aerospace'e, Citi'den U.S. Exim'e, Walmart'tan JP Morgan'a, Goldman Sachs'tan Lockheed Martin'e kadar pek çok dev şirketin tepe yöneticileri yer aldı. Türkevi'nde düzenlenen toplantıda milyar dolarları yöneten ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye yeni yatırımların sözünü verdi.









AMAZON YATIRIM YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, toplantıya katılan dünyanın en büyüklerinden olan e-ticaret platformu Amazon, 2018'de giriş yaptığı Türkiye'ye daha fazla yatırım yaparak operasyonel olarak büyümek istediklerini söyledi. Uluslararası otel zincirleri Hilton ve Marriott da Türkiye'de olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederken, yatırımları artıracaklarını belirtti.









GE'YE MOTOR SİTEMİ

Toplantıda Türk Hava Yolları'nın Boeing'den alacağı 250 uçak da gündeme geldi. Siparişin 150-175 adedinin Boeing B737 MAX modelinden, geri kalan kısmının ise Dreamliner modellerinden oluşması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda uçak alımlarını işaret ederek, gecikme olmamasını istediği öğrenildi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, uçakların motorlarının gelişinde aksama olduğunu ifade etti. GE ise motorların teslimiyle ilgili gecikmenin giderileceğini anlattı.









YATIRIMCI NE SORUYOR?

New York'taki yatırımcı toplantılarında ana gündem ekonomiydi. Geçen yıl Orta Vadeli Program'a siyasi destek olup olmadığını soran yatırımcılar, bu yıl programla ilgili daha makro hedeflere yönelik sorular yöneltmeye başladı. Yatırım Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yaparak, 1 yılda Türk ekonomisinde yaşanan süreci anlattığı, "Program çalışıyor" mesajı verdiği öğrenildi.



KİMLER KATILDI?

DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, U.S. Chamber of Commerce CEO'su Suzanne Clark, ATBR Başkanı James L. Jones, USTBC Başkanı Hamdi Ulukaya, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, ATBR Başkan Yardımcısı Tod D. Wolters, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Boeing Global Başkan vekili Brendan Nelson, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Amazon Global Başkan vekili Susan Pointer, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Ge Aerospace Commercial Engines Başkanı Russell Stokes, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Walmart Başkan Yardımcısı Andrea Albright, Borusan Holding Başkanı Levent Kocabıyık, Citi Başkanı John Dugan, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ford'dan Christopher Smith, Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, JP Morgan'dan Daniel Pinto, Kontrolmatik CEO'su SamiAslanhan, Lockheed Martin'den Frank St. John, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Coca Cola Company Başkanı Henrique Braun, Çolakoğlu Holding Başkanı Haydar Çolakoğlu, PepsiCo'dan Stephen Kehoe, Trendyol'dan Ozan Acar, Goldman Sachs'tan Ericka Leslie, Carrier'den Hakan Yılmaz, IFC'den Hela Cheickhrouhou, Medtronic CEO'su Geoff Martha, GE Healthcare Başkanı Elie Chaillot, Mastercard Başkan vekili Jon Huntsman, Marriott CFO Leeny Oberg, Hilton Başkanı Simon Vincent, Honeywell Başkanı Billal Hammoud, Merck Başkan vekili Andrew Otoo, Aveva CEO Caspar Herzberg, American Express Başkanı Mohammed Badi katıldı.









DEV FİRMALAR ÇOK İSTEKLİ

DEİK Türkiye-TAİK'in düzenlediği yuvarlak masa toplantısına, önceki toplantılarla kıyaslandığında katılımın daha yüksek olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'ı (OVP) titizlikle uygulayarak elde ettiği makro ekonomideki başarılı sonuçların Amerikalılar tarafınca yakından takip edildiğini gözlemlediğini söyledi. Bolat, "Amerikalı büyük firmalar Türkiye'deki mevcut yatırımlarını genişletme isteklerini açıkça beyan ettiler ve Türkiye ile yatırım, ticaret, iş yapma konusunda çok istekli olduklarını ortaya koydular. Özellikle Uzak Doğu'dan yatırımların Türkiye'ye doğru yönelişinin onlar da farkında ve bu noktada Türkiye'yi önemli bir yatırım, tedarik ve lojistik üssü olarak değerlendirdiklerini ortaya koydular. Hem Türk tarafı hem Amerikan tarafı bu toplantıdan çok memnun kaldık, çok verimli geçti" dedi.



DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcılara Türkiye'de sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemeyi anlattıklarını belirterek, "Bütün yatırımcıların Türkiye'de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabileceği şekilde iş planlarını geliştirebileceğini, Türkiye'de yatırım yapabileceğini anlatıyoruz" dedi. İlk 7 ayda Türkiye'nin 6 milyar dolar yatırım çektiğini bildiren Dağlıoğlu, gelecek aylarda bunun hızlanacağını söyledi.



STRATEJİK AVANTAJLAR ANLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı. Toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı. Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı. Şimşek ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.