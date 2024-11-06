Önceki gün ekim enflasyonu geldi. Aylık bazda artış yüzde 2.88. Yıllık enflasyon ise yüzde 48.58. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28.5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69.8. Çekirdek enflasyonda düşüş var. Ancak belli ki, hizmet enflasyonundaki atalet öyle kolay kırılmayacak.

Dolayısıyla son iki ayda aylık enflasyon yüzde 1.5 seviyesinde bile gelse yılı yüzde 44 seviyesinde tamamlayacağımız kesinleşti.

Dün sosyal medyada gezinirken baktım, bugüne kadar faiz artışıyla sorunun çözüleceğini sanan ortadoks iktisatçıların, akademisyenlerin, gazetecilerin hepsi yavaş yavaş ana akımdan uzaklaşmaya başlamış... Politikaların sonuçlarından şikayet ediyorlar... Yakında 'Hepimiz heterodoksuz' derlerse şaşırmayacağım...

Kimi tüketim malı ithalatının artışından dem vuruyor, kimi Japonların kredi çekip Türkiye'de faize yatırdığını söylüyor, kimi işsizlik rakamlarının artacağını belirtiyor. İş dünyasından da homurdanmalar başladı. 'Batıyoruz' diyen de var, faizin düşmesi gerektiğine dair konuşmaya başlayan da, enflasyonu düşürmek için başka yollar gerektiğini söyleyen de...

Hayır niye kızıyorlar ki...

Böyle olacağı bilinmiyor muydu?

Bir kere homurdanan iş dünyası enflasyonun düşeceğine inanmış mıydı? İnanarak mı fiyatlama davranışlarını belirlemişlerdi? Sonra acı reçeteye katlanılacağı belirtilmemiş miydi?

Neyse...

Şimdi tabii herkes Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonu merakla bekliyor.

Aylık enflasyonun 2'nin altına inmemesinin ardından yıl sonu hedefinin tutamayacağı endişesi faiz indirimi beklentilerini ötelemiş durumda...

Velhasıl, faiz indirimi başka bahara kaldı.

Dün bankacılık devlerinden de bu yönde peş peşe açıklamalar geldi. HSBC Global Research, Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdiği raporunda, TCMB'nin bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördü. Deutsche Bank'da son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü belirterek gevşemenin kademeli adımlarla ocak ayında başlayabileceğini belirtti. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill ise Merkez'in Şubat'tan önce faiz indirmesini beklemediklerini açıkladı. Morgan Stanley aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığını dile getirdi. Citi Bank analistleri faizde sıkı duruşun gerekenden uzun sürebileceğini bildirdi. Sanırım aralıkta indirim bekleyen bir ING bir de BofA var.

Haa bu arada beklenen 2.5 puanlık indirim olsa ne olur? Kimin yarasına merhem olur bilmiyorum?

Faiz para politikasının en önemli araçlarından biri olabilir ama ekonomideki parametrelerin hepsini göz önüne almadan sadece bir enstrümana bel bağlamanın çare olmayacağını da kabul etmek gerekir.