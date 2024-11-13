İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması gündeme oturdu. Başsavcılık bataklığın içine daldı. Belli ki, işe sineklerden başladı. Ama bataklığı kurutmadan bu iş zor çözülür. Hatırlayın, eskiden nasıl çek-senet, uyuşturucu mafyaları vardı. Bunların yerini şimdi yasa dışı bahis ve kumar mafyaları aldı. Yasa dışı bahis ve kumar çeteleri, yurtdışındaki sunucular üzerinden kurulan internet siteleriyle sanal kumar oynatıyor. Suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurtdışına transfer ediyor ya da aklıyor.

Aklama yöntemleri çeşitli...

Misal, hedef aldıkları gençlere banka ya da kripto para hesabı açtırıyorlar. O hesabı belli bir paraya kiralıyorlar. Kara para bu hesapta toplanıp, dağıtılıyor. Teknik takibe takılmamak için havaleler hızlı bir şekilde yapılıyor. Ya da sosyal medya fenomenleri bu işte kullanılıyor. Çeteler, bu fenomenlere verdikleri parayı çeşitli yollarla resmileştiriyorlar. Son dönemde medya yatırımları, TV kanalları üzerinden de para aklama yaygınlaştı.

Bunların para trafiği genelde ya Karadağ'da, ya Gürcistan'da, ya Kıbrıs'ta, ya Dubai'de dönüyor. MASAK son dönemde bu işlerin üzerine gidiyor.

Diyebilirsiniz ki, sanal kumar siteleri kapanamıyor mu? Kapansın bu çetelerin para kaynağı kesilsin?

Kapanıyor kapanmasına da tekrar açılıyorlar. Vatandaş şikâyet ediyor, BTK, Milli Piyango, TJK yakalıyor, siteye erişim engeli geliyor. Bir bakıyorsunuz, başka bir isimle yeniden açılmış... ABD, Ermenistan, Hollanda uzantılı... Her gün telefonlara 850'li hatlardan SMS yağıyor. Hatırlayın, Foreks siteleri de böyle... Her hafta biri kapanıyor, diğeri açılıyor.

Bakın bir rakam vereyim. Aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alınıyor. 2006'da yürürlüğe giren "Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde bugüne kadar 400 binden fazla siteye erişim engeli getirildi. Ama dediğim gibi biri kapanıp, diğeri açılıyor. O yüzden online platformu kapatmakla iş çözülmüyor.

Gelelim gençleri nasıl etkilediklerine...

Gençlere belirli bir komisyon verip, oyuna teşvik ediyorlar. Önce gençler o parayı katlıyor ama bu tamamen algoritma kaynaklı... Sistem belli bir kazançtan sonra tüm verdiklerini misliyle geri alıyor. Bu ağa düştükten sonra paran bitse de borçlanarak oynamaya devam ediyorsun. Binlerce ailenin hayatı sönüyor bu illet yüzünden... O yüzden diyorum, siteleri kapatsak da işin reklamını yapanları tutuklasak da bataklığı kurutmak lazım diye... Bu yüzden yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri aracılığıyla binlerce vatandaşı ağına düşüren organize çetelerin, o çetelerin elebaşlarının da bulunup, yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Ayrıca, gençlerin bilinçlendirilmesi, ailelerin yok olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da çok iş düşüyor.