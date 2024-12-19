Bir süredir yüksek faizler nedeniyle birçok işletme zorda... Karşılıksız çek sayısı artıyor. Sanayi üretiminde düşüş var. İhracatçı Avrupa pazarında rekabetçiliğini kaybediyor. Nereye girsem, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar masanın konusu oluyor. Kredi maliyetlerinin yüksek olması, ticari hayatın finansmanını ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş durumda...

Bir süre önce reel ekonomide arabanın tamamen durmasının önlenmesi için bazı dokunuşlara ihtiyaç olduğunu yazmıştım.

Özellikle nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nin hızlandırılabileceğini, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler için yatırım kredileri, ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösterenler için ihracat destek kredileri, işletme sermayesi ihtiyacı olanlar için işletme harcamaları kredileri gibi başlıklarda yeni Kredi Garanti Fonu paketleri düşünülebileceğini belirtmiştim.

YTAK Programı'yla ilgili adım atıldı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu'nun yeni bir kaynak paketi açıklayacak.

Paket savunma sanayi firmalarını ilgilendiriyor.

Öğrendiğime göre, 40 milyar TL'lik bir kredi paketi... Faiz piyasa şartlarının altında... Muhtemelen, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler için kullandırılacak. Teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olacak KGF... KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olacak pakete ağırlıklı kamu bankaları olmak üzere birçok banka giriyor.

Güzel bir adım...

Özellikle son günlerde sınırımızda yaşanan durumu dikkate alırsak...

Zor bir coğrafyadayız, ülkenin caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayi projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den 80'lere çıkaran Türkiye, ihracatta tarihi rekorlara imza atıyor. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a ulaştı. 2024 yılında 185 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza atıldı. Kasım ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.3'lük artışla 637.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatı ocak-kasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak, 11 aylık dönem itibarıyla bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18.4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu. Bu tabloyu daha da güçlendirmek için yeni destek paketleri elzem...