Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taslak çalışmasından bahsettim. Bankacılık sektöründe devrim niteliğinde düzenlemeler içeren taslak son şeklini almaya başladı. Öğrendiğime göre, kurumlara görüşe gönderildi. Tabii koltuğu bırakmak istemeyenler haliyle serzenişteler!

Öyle ki, çıkan sesler bana bile geliyor.

Ne diyorlar?

"Yok kalite düşer, yok sistematik risk yaratır."

Yahu, misal, 20-25 yıl kredilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı koltuğunda oturan, artık kredi verdiği kişilerle samimiyetin de (!) ötesine geçen, hatalarını bile görememeye başlayan kişi banka için sistematik risk yaratmıyor da yerine başkası atanınca mı yaratıyor? Üstelik yeni düzenlemeyle, bir genel müdür yardımcısının banka içinde diğer birimlere atanmasına engel de yok…

Neyse…

Ben bugün hazırlanan taslaktaki diğer bölümlere dikkat çekeceğim.

Bunlardan biri de, bankalardaki genel müdür yardımcılığı sayıları…

BDDK taslağında bu da sınırlanıyor. Bir bankada genel müdürün yardımcıları yeni dönemde 15'i aşamayacak. Düzenlemeye göre, genel müdür aynı bankada en fazla toplam 10 yıl süreyle çalışabilecek.

Genel müdür yardımcıları da… Ama ilgili genel müdür yardımcısını geçmiş dönem performansına bakarak banka yönetim kurulu bir 5 yıl daha bir kereye mahsus olmak üzere görevlendirebilecek. Düzenleme çıktığında, bankalarda şube müdürleri, aynı şubede unvanıyla en fazla 4 yıl, bölge müdürü unvanında çalışan yöneticiler, aynı bölge müdürlüğünde en fazla 5 yıl çalışabilecekler.

Peki yeni düzenleme mevcut görevdeki genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube ve bölge müdürünü kapsayacak mı, derseniz…

Evet…

Yeni kurulan bankalarda faaliyete geçmelerini takip eden bir yıl içerisinde, halihazırdaki bankalar ise 30 Haziran 2025'e kadar durumunu düzenlemeye uygun hale getirecek.

Bu arada hep bankaları yazdık da… Görev süreleriyle ilgili düzenleme, Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman Şirketleri, Varlık Yönetim Şirketleri, Faktoring Şirketleri, Tasarruf Finansman Şirketleri'ni de kapsayacak.

Daha önce söyledim…

Aynı işte uzun süre çalışmak işletme körlüğüne neden oluyor. Bir süre sonra aynı işi yapan hatasını da yanlışını da görmüyor. Alternatifler üretemiyor. Sorunları görmezden gelebiliyor. Velhasıl, bu düzenleme hem bankalarda işletme körlüğünü sona erdirir hem de genel müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü, genel müdürlük hayaliyle bekleyen binlerce bankacıya bir umut olur.