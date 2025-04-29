Dubai’de Türk şovu

1 Mayıs’a kadar sürecek olan Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarlarından Arabian Travel Market kapılarını açtı. En önemli katılımcılardan olan Türk turizmciler yüzlerce görüşme yaptı

Ortadoğu'nun en büyük turizm fuarlarından Arabian Travel Market (ATM) Dubai'de kapılarını açtı. 1 Mayıs'a kadar sürecek fuarda 166 ülkeden 2.800'den fazla katılımcı yer alıyor. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuara bu yıl 55 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Lüks seyahat pazarındaki büyümeye odaklanan fuarda, stantların yüzde 67'sini uluslararası katılımcılar oluşturuyor. Fuarın en önemli katılımcılarından biri de Türkiye... Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), TÜRSAB, Türk Hava Yolları, Artaş, Ajet, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve birçok otel zinciri, belediye de fuarda Türk turizmini tanıtıyor. Turizm sektörü pazardaki konumunu güçlendirmek için yüzlerce görüşme yaptı.

ULAŞILABİLİR FİYAT POLİTİKASI

Fuarda stant açan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, ATM Fuarı'nın Ortadoğu coğrafyasının en önemli fuarı olduğunu belirtti. Son dönemde Arap turistin sayısında azalma olduğunu hatırlatan Taş, "Bunun sebebi bizim destinasyon olarak pahalılaşmaya başlamamız. Türkiye rekabet ettiği Yunanistan ve Mısır gibi ülkelere göre pahalı kaldı. Biz Mısır olalım demiyoruz ama kaliteyi daha ulaşılabilir fiyatlarla sunmamız gerekiyor. Otelden uçağa ve yemeiçme sektörüne kadar herkesin elini taşın altına koyması lazım" dedi. Geçen yıl da benzer sorunlar olduğunu daha sonra turist sayısı azalınca fiyatların geri çekildiğini belirten Taş, "Ondan sonra işler toparlandı, bu yıl da sezon başlamadan bu önlemi almak gerek" mesajı verdi.

İSTANBUL'DA 2024'TEN İYİ OLABİLİR

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, turistlerin daha önce taksilerden şikayet ettiğini şu anda ise yeme-içme sektörünün fiyatlarının yüksekliğinin sorun olduğunu belirterek, "Bu Arap turisti de Avrupalı turisti de etkiliyor. Arap turistler artık hiç gitmedikleri Gürcistan ve Saray Bosna gibi destinasyonlara gidiyorlar" dedi. İstanbul açısından bu yılın daha iyi olacağını anlatan Yaşık, "Bizim İstanbul'da yatak kapasitemiz belli. En fazla 20-22 milyon civarında turist alabiliriz" açıklaması yaptı.



BU YIL OTELCİLER ERKEN HAREKET ETTİ

Artaş Hotels Satış&Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya, Bodrum, İstanbul ve Kayseri'deki otellerini fuarda tanıttıklarını, otel zincirlerinin ATM gibi fuarlarda yer alması gerektiğini belirtti. Dikkaya, fuarın ilk günü olmasına rağmen çok sayıda acenta ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çin'den ve Dubai'den ajanslar geldi. Son dönemde İstanbul'a gelen Arap turist sayısında yüzde 10-15 azalma var. Bunun tek nedeni, pahalı destinasyon olarak turistin kafasında yer edinmemiz. Geçen yıl da İstanbul ve Bodrum çok yüksek fiyatlardan satıldı. Sezon ortasında turist sayısı azalınca fiyatlar düşürüldü. Bu yıl otelciler olarak o hatayı yapmıyoruz. Doğru fiyatı verdiğinizde turist geliyor."



YÜZDE 35'İ ORTADOĞU'DAN GELİYOR

Dubai'deki ATM Fuarı'nda ilk kez stantlarıyla bulunduklarını söyleyen TÜYAP Stratejik Pazarlama Grup Müdürü Nur Gün Koç, 20'ye yakın görüşme yapmayı planladıklarını, Arap coğrafyasının hedef pazarlarından olduğunu söyledi. Koç, "Fuarlarımıza gelen yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 35'i Ortadoğu coğrafyasından. O nedenle bu fuarı önemsiyoruz. İran'da ofisimiz var. Biz oradan da Ortadoğu coğrafyasından da fuarlarımıza alım heyetleri getiriyoruz" dedi. Bu yıl 55-56 adet fuar yapacakları bilgisini paylaşan Koç, en az yarım milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayacaklarını anlattı.



SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

SABAH Gazetesi'nin ATM Fuarı'na özel gazetesi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Özel gazete Dubai'nin en önemli yayın organlarından biri olan Gulf News ile okuyuculara dağıtıldı.