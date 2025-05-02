Enerjide stratejik imzalar atılıyor

Enerjinin geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor. Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki zirveye 14 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı katılacak

Enerjide son 10 yılda atılan stratejik adımlarla Türkiye, dışa bağımlılığı azaltan, kaynaklarını çeşitlendirip olası krizlere karşı güçlenen, tükettiği enerjiyi kendi üretmeye başlayan, yerli ve milli kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanan ülke haline geldi. 2017'de kara ve denizlerde petrol-doğalgaz aramaları için kurulan derin deniz arama ve sondaj filosu bugün Türkiye'yi hidrokarbonlar alanında yüksek iş birliği potansiyeli taşıyan ülke haline getirdi. Ülkemiz artık bu kapasitesini dünyanın birçok ülkesinde enerji diplomasisi yürüterek kullanmaya başladı.

Son dönemde Azerbaycan'dan Somali'ye, Nijer'den Macaristan'a, Fas'tan Irak'a hatta ABD'ye kadar birçok ülkeyle enerjide yeni işbirliklerinin temeli atıldı. Bugün Turkuvaz Medya ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek 'İstanbul Natural Resources Summit' de (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-INRES 2025) yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.







ROMANYA İLE ANLAŞMA

İstanbul'daki zirvede Romanya ile enerjide stratejik anlaşmaların imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında daha önce de çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile imzaladığı doğalgaz ihracat anlaşmalarıyla, Avrupa'nın enerji tedarikinde kilit rol oynamaya başlamıştı. Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan anlaşma 31 Mart 2025 tarihinde sona ermişti. Önceki gün de Türkiye Petrolleri (TPAO), Macar muadili MOL Group ile birlikte Macaristan'ın iki bölgesinde petrol ve doğalgaz aramak için anlaşma imzalamıştı.







KİMLER KATILIYOR?

Zirveye Türkiye'nin enerjide son dönemde işbirliği yaptığı 14 ülkenin bakanı ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım olacak. Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir İstanbul'da yeni işbirliklerini konuşacak.







BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak zirve sabah 08:00'de başlayacak. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak. İlk oturumda dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme oturan kritik madenler konuşulacak.

Öğleden önce yapılacak ikinci oturumda konuk bakanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak.

Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak.







GELECEĞİN ENERJİSİ MASADA

Sabah 09:40'da başlayacak 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapacak. Eti Maden CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, jeopolitik, savunma ve güvenlik konularında bağımsız araştırmalar yapan HCSS'nin stratejik danışmanı Peter Handley, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatıracak.







Öğleden önce yapılacak ikinci oturuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlük yapacak. 'Enerji Dönüşümünde Madencilik' oturumunda Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes konuşacak.

Öğleden sonra konuk bakanlar bu kez 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığını masaya yatıracak. Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir katılacak.







Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer, SOCAR Başkan Yardımcısı Anar Mamadov ile Schlumberger Dijital ve Entegrasyon Başkanı Gökhan Yarim görüşlerini paylaşacak.







ULUSLARARASI PROGRAM OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ilişkin olarak şunları söyledi: "Uluslararası bir program olacak. Ve şu anda yaklaşık 14 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımın olacağı bir programda Türkiye'nin açıkçası enerji diplomasisinde de oynadığı önemli rol ortaya çıkmış olacak." INRES 2025'te enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel ve bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında kritik mineraller ve hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri zirvede masaya yatırılacak.