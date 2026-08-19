Her gün yeni bir gündem… Önce MSCI, sonra S&P… Dün de küresel piyasaların en önemli endeks sağlayıcılarından FTSE Russell… Bir bildiri yayınladılar. Türkiye'yi endeksten çıkarmadılar. Ama eylülde yapılması planlanan bazı değişiklikleri ertelediler.

Nedir bunlar?

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) fiili dolaşım oranı hesaplama metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle Türk hisse senetlerine yönelik bazı endeks güncellemeleri… Erteleme kararı, MKK'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu yeni fiili dolaşım oranı metodolojisinden kaynaklanmış. Yeni yaklaşımla stratejik ortaklara atfedilen bazı fon paylarının fiili dolaşım oranından çıkarılması, MKK tarafından açıklanan oranların FTSE Russell'ın kamuya açık şirket bildirimlerine dayanan kendi hesaplamalarının altında kalmasına yol açmış.

MKK'nın kısıtlı sayılan fon paylarına ilişkin detaylı döküm sunmayıp toplam bir oran açıklamasını değerlendiren FTSE Russell, metodoloji revizyonunu olumlubir adım olarak nitelendirsede mevcut verilerin kendi rehberiyle henüz tam olarak uzlaştırılamadığını belirtiyor.

Bu ne getirir?

Halka arzlar ertelenecek. Yeni endeks eklemeleri de… Fiili dolaşım oranındaki artışlar uygulanmayacak. Kriteri karşılamayan hisseler endeksten çıkarılmaya devam edecek. Fiili dolaşım oranındaki düşüşler belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanacak.

Kurum, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin sürdüğünü, nihai değerlendirmesini Aralık 2026 endeks gözden geçirmesi öncesinde paylaşacağını açıkladı.

Bu açıklamayı yanlış yorumlayanlar olmuş... 'Öldük, bittik' demek doğru olmaz. Zira, bu FTSE'nin ilk kez uyguladığı bir durum değil… Veri uyuşmazlığı olduğunda zaman zaman değişiklikleri erteleyebiliyor.

Nasıl etkileniriz, derseniz…

FTSE'ye bakan yabancı fonlar geçici olarak bu durumdan etkilenebilir. O da dediğim gibi sınırlı bir zaman için...

Ama diyebilirsiniz ki, ne gerek vardı bunca uluslararası kurumun açıklama yapmasına...

Haklısınız...

Dünkü FTSE'nin açıklamasının ardından uzun zamandır sesi çıkmayan SPK da ortaya döküldü. Bloomberg üzerinden bir açıklama yaptılar. Herkesin uzun zamandır vurguladığı fon rehberi düzenlemesinin tamamlandığını, haftaya duyurulacağını açıkladılar.

Nihayet!

Aslında bu fon tartışması hiç bu kadar uzamayabilirdi. Hatırlayın, SPK'nın eski başkanı Ömer Gönül geçen sene kasımda bu konuda açıklama yapmıştı. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında ve bazı yatırım fonlarına düzenleme getirileceği imasında bulunmuştu. Bunun üzerinde de Borsa İstanbul ocak ayında SPK'ya bir düzenleme taslağı göndermişti.Sonra ne olduysa SPK kulağının üzerine yattı. Ta ki, MSCI'nin açıklamasına kadar… Açıklamadan sonra paniklediler. Şimdiye kadar da işin iyice sulanmasını, piyasanın tedirgin olmasını sağladılar. İnşallah yapacakları düzenlemelerle piyasayı düzenleyelim derken bozmazlar!