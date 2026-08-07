Çarşamba yazımda sermaye piyasalarında yaşanan tuhaflıklara dikkat çektim. Fakat dün izin verilen halka arzlara bakılırsa, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aynı tas, aynı hamam devam edecek. Biliyorsunuz, son dönemde halka arzlarda yaşanan çarpıklıklar devam ederken önceki gece 18.3 milyar liralık 4 halka arza daha onay çıktı. Hem de biri tarihin en büyük halka arzı olmaya aday...

Yahu düşünsenize Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri...

Halkbank'ın 9 yıldır sürüncemede bırakılan dava süreci 'kılçıksız' bitiriliyor, CDS'ler tarihi düşük seviyelere iniyor, ABD ile CAATSA ve F 35 programında olumlu süreç işliyor, Terörsüz Türkiye yasalarıyla yeni bir dönem başlatılıyor. Bu kadar olumlu haber akışında Borsa İstanbul bana mısın demiyor?

Bunun sebebi ne?

Zamanında fonlara müdahalede bulunmayan, piyasada likidite sıkıntısı olmasına rağmen haftada 3-5 halka arza izin veren, fonların desteklediği hisselerin kağıt üzerinde fiktif piyasa değerine ulaşmasına göz yuman, birbirleriyle bağlantılı fonlar veya yatırımcı gruplarının koordineli işlemlerine ses çıkarmayan, şişmiş getiriyle yeni müşteri çekenlere müdahalede geç kalan, fiyatın "olağan piyasa koşullarında" oluşması engellenirken seyirci olan SPK değil mi?

Anlamadığım şu...

Birileri Borsa İstanbul gibi yatırımcının geçmiş yıllarda güvenini kazanmış TL enstrümanın cazibesini azaltıp yatırımcıyı dövize mi yönlendirmek istiyor?

Hele siz devletin gözetim kurumu daha da geç kalırsa kasımda görün cümbüşü...

Malum, Türkiye'nin "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Markets) statüsünü koruması için MSCI, sermaye piyasasında şeffaflık, gerçekçi fiyatlama ve net mülkiyet kuralları istedi. Küresel endeks sağlayıcı, borsadaki hisselerin gerçek "halka açık/ serbest dolaşım" oranlarının manipüle edilmemesini talep etti. S&P ve Dow Jones da izlemeye aldı.

SPK temmuz sonu itibarıyla bazı düzenleme adımları attı. Bunlar yeterli mi?

Kasım ayında MSCI değerlendirmesi var. Somut ilerleme olmazsa, Türkiye'nin piyasa statüsü için resmi bir gözden geçirme süreci başlatabilir.

MSCI bizi gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarılıp, 'sınır piyasası' dediğimiz kategoriye düşürürse ne olacak?

Bu endeksi trilyonlarca dolarlık fonlar takip ediyor. Türkiye'nin MSCI statüsünde olumsuz bir değişiklik olursa birçok kurumsal fon tüzükleri gereği borsadan hisse alamaz, mevcut pozisyonlarını azaltır.

İşte o zaman yaşanan çarpıklıkları düzeltmek için çok geç kaldığımızla kalırız.

O yüzden...

SPK'nın bir an önce endeksi sağlıklı hale getirecek, yatırımcının güvenini yeniden sağlayacak temizliği ivedilikle yapması gerekiyor.