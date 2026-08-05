Bir süredir sermaye piyasalarında tuhaf ötesi işler oluyor. Borsa TL enstrümanlarına güvenen vatandaşın birikimini yatırmak için girdiği yol olmaktan çıkarılıyor. Hem de kurumlar eliyle... Neden mi?

Bakın son dönemde yaşananlara... Peş peşe halka arz onayları çıktı. Sadece temmuz ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayanlara göz atalım. Örneğin, Soho Giyim ve Enerji... Halka arz fiyatı 15 TL. 31 Temmuz'da gün sonu geldiği yer 10.43 TL. Yüzde 30.47 düşmüş. Ekim Turizm'in halka arz fiyatı 30.26 TL. Yüzde 37.44 düşmüş hisse 31 Temmuz'da 18.93 TL'ye gerilemiş. Saat&Saat'in halka arzında fiyat 56 TL. Yüzde 37.39 düşmüş. 31 Temmuz'da hisse başı fiyat 35.06 TL'ye gerilemiş. Albayrak Beton, 38.60 TL'den piyasaya çıkmış. Yüzde 21.24 düşmüş. 30.40 TL olmuş.

Yeni halka arz olmuş şirketler ilk işlem gününden itibaren taban taban gidiyor. Halka arz başlangıcında patronlar fiyatlarının iskontolu olduğunu söylüyor. Kurumlar buna onay veriyor. Borsaya açıldığında asıl iskontoyu yatırımcı görüyor!

Öyle ya, halka arz fiyatı mı iskontolu yoksa şu anda piyasadaki fiyat mı?

Bu fiyatları kim, neye göre belirliyor? Bu izahnamelere nasıl izin veriliyor?

Merak ediyorum, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) fiyat istikrarı sözü veren, eşit dağılımlı, iskontolu arz olan bu şirkete nasıl bir yaptırım uygulayacak? Ya da uygulayacak mı?

Veyahut...

İskontolu fiyatı patronla belirleyen aracı kurumlar halka arzdan sonra sorgulanıyor mu? Fiyat istikrarının sağlanıp sağlanmadığına, verilen sözlerin tutulup tutulmadığına kim bakıyor?

Bunlar halka arz olanların durumu...

Bir de halka arz olma aşamasındakiler var. Onlar kuyrukta beklerken konkordato ilan edenler...

Pak Un, Geosis Powertrain ve İnfina Mühendislik, Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Turk Ambalaj) aklıma gelenler... Allah'tan borsaya açılmadan bu süreçleri başlamış da yatırımcı konkordato sürecinden nasibini almamış!

Borsaya açık olup konkordato bayrağı çekenler de var elbette... Misal, Barem Ambalaj... 'Ne var bunda adamların işi bozulmuş' diyebilirsiniz. Haklısınız ama konkordato önceside %300 yükselip, sonra taban taban giden ardından da konkordato ilanı duyurulan şirkette içerdeki bilgiyi sızdıran mı oldu? Bu konuların araştırılması gerekmez mi?

Bunları neden anlatıyorum?

Halka arz endeksi temmuzda yüzde 6.8 düşmüş. Bu yıl ilk kez aylık bazda düşüş oluyor.

Demek ki, piyasada yatırımcı güvenini sarsan durumlar var.

O yüzden...

SPK'nın halka arz süreçlerini incelerken, şirketlere izin verirken ince eleyip sık dokunması lazım. Daha proaktif hareket etmesi gerek. Vatandaşı borsadan soğutmamak için doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunmak şart!