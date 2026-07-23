Merkez Bankası bugün en kritik kararlarından birini verecek. Piyasaların da reel sektörün de merakla beklediği faiz kararı açıklanacak. Bugünkü toplantı yılın beşinci faiz toplantısı... Yılın başında faiz indirimi oldu daha sonraki toplantılarda banka oranı değiştirmedi. Yılın sonuna kadar da üç toplantı daha var. Bugün Para Politikası Kurulu (PPK) faizi indirmezse, ağustosta toplantı olmadığı için, faiz indirimi için eylül ayının beklenmesi gerekecek. Zira, PPK'nın bundan sonraki toplantıları 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık'ta...

Peki banka bugün faiz indirim döngüsüne girer mi?

Türkiye'deki piyasa analistleri de yabancı ekonomistler de bugünkü toplantıdan faiz indirimi beklemiyor. Bankanın politika faizini yüzde 37'de sabit tutarak 'bekle-gör' moduna geçeceğini söylüyor. Faiz oranlarında değişiklikten ziyade Merkez Bankası'nın enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin vereceği mesajların piyasa fiyatlamaları açısından daha belirleyici olacağını belirtiyor. Yabancılar ise Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim nedeniyle enerji fiyatlarına ilişkin iyimserliğin sınırlandığını, faiz indirim döngüsünün yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Ya reel sektör ne diyor?

Orada tablo ikiye ayrılmış durumda...

Bir tarafta Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlatması gerektiğini söyleyenler var. Diğer tarafta ise 'aynen devam' diyenler...

Misal, dün bir TV kanalına çıkan MÜSİAD Genel Başkanı BurhanÖzdemir'in açıklamaları ilginçti! Kendi üyeleri başkanla aynı görüşte mi, bilmiyorum. Özdemir, Merkez Bankası'ndan politika faizinde değişiklik beklemediğini, fonlama maliyetinin yüzde 37'ye indirilebileceğini söyledi. Hatta erken faiz indiriminin ekonomide yeni sorunlara yol açabileceğini savundu. 'Eylül uygun' diye de ekledi.

Geçenlerde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın açıklamalarını dinlemiştim. O sahadaki reel sektörün feryadını yüksek sesle dile getiriyordu. Diyordu ki, "Merkez Bankası mutedil bir şekilde faiz indirim sürecini başlatmalıdır. Aşağı yönlü eğilim göstermeyen faiz oranı gelecek için enflasyon beklentisinin yukarıda kalması sonucunu doğuruyor. Bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemeler gevşetilmelidir. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar özellikle KOBİ'leri olumsuz etkiliyor. Takipteki KOBİ kredileri bir yılda yüzde 126 oranında artmış durumda. İşletmelerimizin, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeleri bekleyecek hali kalmadı." Benzer açıklamalar TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ile İTO Başkanı ŞekibAvdagiç'ten de gelmişti. İkisi de haziran enflasyonundaki düşüşten dolayı politika faizinde indirim için uygun bir zemin oluştuğunu dile getirmişti.

Açıklamalardan anladığım, yüksek faiz ve daralan kredi koşulları üretim kesimini zorluyor. Bankalara uygulanan kısıtlamalar da buna eklenince KOBİ'lerin krediye erişiminde ciddi sorun var. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu, istihdamın yaklaşık dörtte üçünü sağladıklarını düşünürsek, finansmana erişimdeki sıkıntının nelere mal olabileceğini daha net kavrarız.

Buna esnaf ve kredi kullanmak isteyen vatandaşı da eklersek, faiz indirim döngüsünün her geçen gün ertelenmesi, ekonominin iyice yavaşlaması anlamına gelecek.

Belli ki, büyük sermaye grupları ise uygulanan sıkı para politikası kaynaklı mevcut politikadan daha az etkileniyor. Hatta avantajlar da elde edebiliyor!

Velhasıl, zor karar...

Ya 'aba altından sopa gösteren' yabancılar ile Türkiye'deki büyük sermaye grupları memnun olacak ya da sahada ekonomiyi sırtlayan KOBİ'ler...