Haluk Acil'in (Levent) depremzedeler için topladığı yardım parasıyla bahis oynaması, kumar masalarında boy göstermesi, özel uçaklarda dolanması iki gündür kamuoyunun gündeminde... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması her gün derinleştiriliyor. Ortaya çıkan MASAK raporunda, Ahbap Derneği çevresindeki üç ismin gelirleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edilmiş durumda... Bol sıfırlı çok sayıda işlem var. İşlemlerin birçoğunda da Haluk Levent'in adı yer alıyor. Raporda şans oyunları işlemleri ve para transferlerinde yer alan açıklamalar da dikkat çekici...

Herkes MASAK raporuyla ortaya saçılan rezillikleri konuşurken dün Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bir açıklamayla meseleye kafasını uzattı.

Uzatma sebepleri de malum...

Hatırlayın, Mart 2023'te TÜRMOB Başkanlığı görevinde bulunan Emre Kartaloğlu çıktı, Ahbap Derneği'nin denetim raporu diye bir şey açıkladı. Bir nevi aklama çalışması...

Ne dediler?

"Ahbap'ın satın almaları yerinde", "Denetledik usulsüzlük bulmadık"...

Dün de TÜRMOB sosyal medya hesabından yine 2023 yılında hazırladıkları aklama çalışmasını savunan bir açıklama yaptı. Açıklamanın altına da 'sözde rapor'larını iliştirmişler!

Niye sözde diyorum?

Sözde diyorum, çünkü Ahbap'ın EFT hareketlerini ve ibraz edilen belgeleri alıp 'temiz' raporunu vermişler... Raporda yüksek tutarlı alımların bir bölümünü koymuşlar. Bütün mali tablolar ortada yok... Üstelik de 4 aylık bir dönemi kapsıyor.

TÜRMOB, çalışmanın bağımsız finansal denetim olmadığını da itiraf etmek durumunda kaldı.

Haa, 2023'te açıklama yaparken "bu incelemeler yetersiz ve sınırlı" demeyen birliğin bugün çıkıp "deprem döneminde toplanan bağışlar ve yapılan ödemelere yönelik gelen talep doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sınırlı özel amaçlı denetim raporumuz" demesi suçu bastırmaya yeter mi, bilmiyorum.

Ayrıca da...

Yahu size ne kardeşim...

TÜRMOB'un görev alınımıydı da o gün çıktınız, bu işe soyundunuz!

Gerçi benimki de laf...

Amaç o dönemde de belli değil miydi?

Haluk Levent o zaman bu 4 aylık sözde raporu alıp, yaptıklarını maskelemişti. Tabii, tek o da değil... Levent'in tüm 'çavuşları' da o raporu alıp "AHBAP denetlendi" ve "usulsüzlük bulunmadı" deyivermişti.

Peki o dönemde basın açıklaması yapan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu kim?

Özgür Özel'in parti meclisi üyesi, Ekrem İmamoğlu'nun ticaret kurulu başkanı... Aynı zamanda Özgür Özel'in VIP Mercedes'ini dizayn eden firmanın muhasebecisi... (Hatırlayın, Uşak Belediyesi parasıyla usulsüz şekilde bu araç yapılmıştı)

Nasıl girift ilişkiler ağı değil mi?

Nereye el atılsa boş dönülmüyor, yazık!

NOT: Bugün, milletin iradesine, bağımsızlığına ve devletin bekâsına yönelik gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, milletin sarsılmaz inancı, vatan sevgisi ve birlik ruhuyla bertaraf edilmesinin 10'uncu yılı... Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.