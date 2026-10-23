Önce firari FETÖ'cüler... Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a iftira atan herkesin gözü önünde yalancılıkla suçlanan Yeni Partili Ümit Özlale... Daha sonra CHP'nin çamur siyasetinin sözcüsü, 2000-2001 krizinde batan bankaları göremeyen, IMF ile pazarlık masalarında yakalanan Faik Öztrak... Son olarak da kumpasa odunu taşıyan siyasetin magazincisi Abdulkadir Selvi...

Belli ki, ortak bir akıl bu isimlere hedefi vermiş!

6 yıl önce aktif siyaseti bırakmasına rağmen her fırsatta yalanlarıyla geçmişteki başarılarını gölgelemeye çalışıp, haysiyet cellatlığı yaptıkları Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ismini mesnetsiz iftiralarla, safsata bilgilerle, sosyal medyadaki aparatlarıyla lekelemeye çalışıyorlar.

Kimler, neden bunu yapıyor?

Bu sorunun yanıtını er geç anlarız.

Ama ben önceki gün Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın sert açıklamasındaki vurguya dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki Göktaş, "Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024- 2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir." Sonra da bu iddialarla yargıda hesaplaşacaklarını söylüyor.

Hakikaten sormak gerekiyor.

Bunlar taşeron, asıl patron kim? Birileri kendi isimleri ortaya çıkmasın diye mi konuyu sulandırmaya çalışıyor? Firari FETÖ'cülerle hâlâ işbirliği halinde olup, kumpas planlarına alakasız isimleri dahil etmek isteyenler mi var? Fon krizinden aylar önce manipülasyonların farkına varmalarına rağmen kendi beceriksizliklerinin üzerini örtmek için taşeronlarını devreye sokup, alakasız isimleri tartıştırarak, konuyu nereye çekmeye çalışıyorlar? Albayrak üzerinden zorlama senaryolarla tartışma başlatmak soruşturmanın uzanacağı isimleri gölgelemek için mi? Yoksa dert, faturayı suçsuz isimlere çıkartmaya çalışıp asıl failleri gizlemek mi?

Kimse kusura bakmasın da...

6 yıl önce siyaseti bırakan, kendini vakıf işlerine veren, o günden sonra da hiçbir siyasi organizasyona dahi katılmayan, bakanlıkları döneminde bu memlekete sayısız fayda sağlayan Berat Albayrak'ı bu iftiralarla, safsatalarla, ayak oyunlarıyla lekeleyemezsiniz. Hele hele fon dosyasına adını iliştirip itibar suikastı yapmaya kalkarsanız toplum önünde rezil duruma düşersiniz.

Haa, yoksa asıl tezgah Berat Albayrak ismine karşı başlatılan organize saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kuşatmak mı?

Fon krizini bir husumet arenasına çevirmeye gerek yok.

Hedef saptırmak, lafı dolandırmak, algılarla dikkati dağıtmak kimseye fayda sağlamaz.

Toplumun beklentisi açık ve net...

Fon krizinin failleri bulunsun, ihmali bulunanlar ne görevde olursa olsun hesap versin, haksız kazanç sağlayanlardan paraları alınıp bu işe bulaşanlar cezalandırılsın, mağdurlara da bir an önce ödemeler başlasın.

O yüzden herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor!